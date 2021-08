Davidová a Krčmář vyhráli na letním MS v Novém Městě stíhací závod

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Markéta Davidová a Michal Krčmář uzavřeli mistrovství světa v letním biatlonu na kolečkových lyžích v Novém Městě na Moravě ziskem titulů ve stíhacích závodech. Davidová získala před domácími diváky cenný kov ve všech třech závodech, dnes navázala na zlato z pátečního supersprintu a stříbro ze sobotního sprintu. Krčmář přidal druhé zlato k vítězství ve sprintu.

Absolutním českým triumfem skončil ve Vysočina Aréně závod juniorů. Na zlato ze sprintu navázal Tomáš Mikyska, na druhé místo se posunul Jonáš Mareček a třetí doběhl stříbrný ze sprintu Vítězslav Hornig.

Letošní biatlonová mistryně světa z vytrvalostního závodu Davidová se k titulu probojovala díky čistým střeleckým položkám vestoje poté, co vleže předtím třikrát chybovala a musela se v běžecké části vždy dotahovat zpět do čela. Ve finiši pak stejně jako v supersprintu těsně porazila Julii Džimovou z Ukrajiny.

"My jsme si to vyzkoušely už v pátek, ale musím říct, že dneska jsem si na ni tolik nevěřila. Ale myslím, že i ona věděla, jak na mě. Byl to boj, ale je to dobré do zimy, tohle si zkoušet," řekla Davidová v rozhovoru pro Českou televizi.

Krčmář předvedl ve stíhačce suverénní výkon, čistou střeleckou bilanci si pokazil až čtvrtou ranou na poslední položce. "Střílel jsem kvalitně, sebevědomě a docela rychle. K tomu mi hodně pomohly i hlasivky fanoušků, to byl rytmus, ve kterém jsem střílel," řekl Krčmář na webu svazu.

Do závěrečného okruhu vyrážel s takřka půlminutovým náskokem před nejbližšími soupeři a náskok jistě uhájil. "Dva tituly jsou moc příjemné, ale zůstávám nohama na zemi. Vím, jaká tady byla konkurence. Byl jsem favorit a těší mě, že jsem tu roli naplnil," řekl a poděkoval diváků za podporu. "Fandili skvěle a jejich návrat na tribunu je možná to největší vítězství."

Druhý nakonec doběhl s odstupem 15,7 sekundy Florent Claude z Belgie. Český úspěch podtrhl pátým místem Mikuláš Karlík, který ztratil 18,4 sekundy, Jakub Štvrtecký skončil po nevydařené střelbě ve stoje osmý.

Další české reprezentanty připravila o lepší umístění nepřesná střelba. Lucie Charvátová obsadila s devíti trestnými okruhy 23. místo, Tereza Vinklárková byla se čtyřmi chybami o místo za ní, Natálie Jurčová s osmi koly doběhla na 28. příčce a Eliška Teplá se sedmi byla 35. Adam Václavík minul devětkrát a obsadil 32. místo.

Mistrovství světa v biatlonu na kolečkových lyžích v Novém Městě na Moravě (Žďársko) - stíhací závod: Muži (10 km): 1. Krčmář (ČR) 27:01,5 (1 tr. okruh), 2. Claude (Belg.) -15,7 (4), 3. Kosťukov (Rus.) -15,9 (1), ...5. Karlík -18,4 (2), 8. Štvrtecký -28,4 (6), 32. Václavík (všichni ČR) - 3:19,6 (9). Ženy (7,5 km): 1. Davidová (ČR) 20:57,3 (3 tr. okruhy), 2. Džimová (Ukr.) -0,8 (1), 3. Derbuševová (Rus.) -8,4 (0), ...23. Charvátová -2:22,8 (9), 24. Vinklárková -2:23,3 (4), 28. Jurčová -2:46,7 (8), 35. Teplá (všechny ČR) 3:33,4 (7). Junioři (10 km): 1. Mikyska 27:56,1 (5), 2. Mareček -4,3 (2), 3. Hornig -8,0 (5), ...10. Kocián -1:39,5 (1), 18. Mánek -2:41,8 (4), 21. Kabrda (všichni ČR) -2:58,6 (6). Juniorky (7,5 km): 1. Ševčenková (Rus.) 21:52,5 (2), 2. Martonová (Rum.) -31,0 (3), 3. Bulinová (Lot.) -38,9 (4), ...6. Voborníková -1:12,3 (5), 10. Jandová -2:20,5 (2), 14. Masaříková -2:37,1 (2), 16. Pavlů (všechny ČR) -2:49,4 (2).