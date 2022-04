David zvítězil nad Goliášem, Ukrajina může porazit Rusko, říká režisér Kairišs

Praha - Zásadní myšlenka filmu Město na řece je, že David může zvítězit nad Goliášem. A Ukrajina je dnes tím Davidem, který může zvítězit nad Ruskem. Ruský prezident Vladimir Putin si to však neuvědomuje, protože nevnímá historii. V rozhovoru s ČTK to řekl lotyšský filmový režisér Viesturs Kairišs, jehož snímek Město na řece natočený za účasti českých filmařů vstoupil ve čtvrtek do tuzemských kin.

Hlavní hrdina filmu Ansis v podání Davise Suharevskise je písmomalíř a lakýrník. Jeho řemeslo potřebují všechny režimy. Ansis je nucen spolupracovat; jména ulic ve městě nejdříve přepisuje zelenou barvou v duchu lotyšského režimu, pak musí všechno přemalovat načerveno pro komunisty a nakonec použít hnědou barvu, která se líbí nacistům.

"Důležitá je pro mě myšlenka prostého člověka, který stojí proti dějinám. Malíř cedulí Ansis ve filmu Město na řece nic neznamená, pracuje na zakázku, ale nikdy neprodá svoji duši. O tom se teď v Lotyšsku hodně diskutuje, protože máme rockové skupiny i jiné umělce, kteří vystupují v Rusku s tím, že umění nemá nic společného s politikou. Je to naivní, každé umění je o politice," uvedl Kairišs.

Podle režiséra je v těchto dnech v Rusku jenom několik umělců, kteří protestují proti jeho současné politice. "Je to asi také proto, že Putin dal velké peníze do filmu a do divadla a výměnou za to vyžaduje naprostou podporu. Propagandou si kupuje nejen obyčejné lidi, ale i elity. To je to největší vítězství Ruska, a také hanba umělců," prohlásil Kairišs.

Snímek Město na řece vypráví příběh člověka, který se ocitne postupně uprostřed tří totalit: v autoritářském režimu předválečného Lotyšska a v době války v éře komunismu a nacismu. Všechny režimy jsou špatné a pro obyčejného lidi je obtížné vybrat si správnou cestu.

"Autoritářské režimy, které byly běžné ve 30. letech minulého století, byly 'měkké' a nedají se srovnávat s tím, co dělali Stalin nebo Hitler. Neříkám, že ten lotyšský režim byl dobrý, ale zásadní rozdíl je v tom, že to byl režim v naší zemi, kdežto komunismus a nacismus k nám byly importovány," podotkl Kairišs.

Tragikomické drama vznikalo v české koprodukci. Jednu z hlavních rolí ztvárnila česká herečka Brigita Cmuntová v postavě židovské dívky Zisly, do které se zamiluje hlavní hrdina Ansis. "Brigita je krásná a velmi talentovaná herečka, která se kvůli správnému pohybu rtů naučila všechny dialogy v latgalštině, která se dnes používá ve východní části Lotyšska," ocenil Kairišs.

Absolvent filmové a divadelní režie na Lotyšské akademii kultury Kairišs neskrývá, že se ve svých filmech nechal částečně ovlivnit československou novou vlnou. "Samozřejmě jsem znal Jiřího Menzela nebo Věru Chytilovou, nechal jsem se inspirovat například filmem Ostře sledované vlaky a Milošem Formanem a jeho prací s neherci. Líbila se mi jejich filmová řeč i určitá svoboda obsažená v jejich filmech. Četl jsem i knihy Bohumila Hrabala a Haškova Švejka a zjistil jsem, že český přístup k válce je jiný. Češi kombinují tragédii s humorem, zatímco při lotyšském přístupu se hodně trpí a vše je tragické. Vy si raději dáte to pivo a možná je to tak dobře," konstatoval.

Kairišs debutoval v roce 2001 hraným snímkem Jen tak odejít, drama bylo vybráno do hlavní soutěžní sekce MFF Karlovy Vary v roce 2002. V roce 2016 natočil životopisné drama Sibiřský deník, inspirované skutečným příběhem lotyšské novinářky, která přežila sovětský gulag. Nyní dokončuje projekt, ve kterém se vrací do roku 1991, kdy se Lotyšsko snažilo osamostatnit na tehdejším Sovětském svazu.