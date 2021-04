David Koller představil nový digitální singl a klip Vězenkyně

Praha - Zpěvák, skladatel a bubeník David Koller představil nový digitální singl se skladbou Vězenkyně. Autorem textu je stejně jako v případě jeho předchozí skladby Planeta bez paměti básník a spisovatel Jáchym Topol. K písni vznikl i videoklip. Jeho režie se ujal grafik Michal Hořava, který je zároveň autorem grafického zpracování většiny obalů, desek a dalších vizuálů skupiny Lucie i Kollerbandu. ČTK o tom za tvůrce informovala Kateřina Králová.

"Byl jsem ve sklepní cele v Konviktské ulici v Praze, kde šlo okýnkem skrz pletivo zahlédnout kus dvora, tehdy posetého listím a ovšem výkaly služebních psů, těch bestií. Jednou ráno tam s košťaty naběhly vězeňkyně, tři ženské a mladá holka. Flákaly se, aby jim práce na vzduchu vydržela, dozorkyně je seřvala jen když se přiblížily k okýnkům našich cel. Pamatuju právě smutné oči té holky. Byla těhotná, celá posmutnělá. Kolega, lupič povídá: "Chudák, měla tátu sviňáka, co na ní lez, tak ho zabila". Druhý den ji prý vezli na soud. Kdykoli slyším o domácím násilí, teď ještě umocněném covidovou pastí, vyhřezne ve mě tahle vzpomínka. Netuším, co s tou holkou bylo dál. Myslím ale, že dnes by měla daleko víc zastání," uvedl k textu jeho autor Topol.

Píseň Vězenkyně vznikla v rámci QR projektu, na kterém se průběžně podílí řada umělců a doplňuje další tři, již vydané písně: Pouta, My se vám ozveme a Planeta bez paměti. Grafický prvkem sjednocujícím aktuální tvorbu Kollera se stal QR kód v podobě jeho obličeje, jehož autorem je výtvarník David Černý. Při načtení QR kódu, který se nachází na plakátech, tričkách či v klipu, se zájemce dostanete na speciální stránku, na níž bude Koller postupně uveřejňovat nové singly a videoklipy.

"Hudba k tak silnému textu se dělá "sama". Děsí mě, kolik násilí je stále mezi nejbližšími, v rodinách a jak často bývá přehlížené asi i právě proto. V případě Vězenkyně vůbec nešlo o to vytvořit rádiový singl, ale silnou skladbu, která by si mohla najít své fanoušky na živých koncertech, na které se tolik těšíme," sdělil k písni Koller.

První vystoupení ze série letních koncertů, kde si mohou fanoušci poslechnout novinky v koncertním provedení, by se měl uskutečnit 22. května v areálu vinařství Lahofer v Dobšicích u Znojma. Kromě Kollera s kapelou vystoupí také brněnská kapela Mucha, Cimbal Band Alexandra Vilhema z Mikulova nebo DJ N'zym. Festivalovými průvodci bude moderátorské duo Ester Geislerová a Johana Ožvold.

Koller v roce 2016 celkem třikrát uspěl na 25. ročníku Cen Akademie populární hudby Anděl. Získal sošku s andělskými křídly jako zpěvák roku a za album roku, kterým se stala jeho deska ČeskosLOVEnsko. Navíc si odnesl ocenění skupina 25letí jako člen kapely Lucie. V loňském roce se podílel jako supervizor na vzniku alba Hudba Praha & Michal Ambrož. Před třemi lety vyšla kniha Who The Fuck Is David Koller?, kde s hudebníkem rozmlouvá básník Milan Ohnisko.