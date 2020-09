David Koller dnes představuje nový digitální singl

Praha - Zpěvák, skladatel a bubeník David Koller dnes představil nový digitální singl se skladbou Planeta bez paměti. Autorem textu je básník a spisovatel Jáchym Topol. Píseň navázala na nedávný Kollerův singl My se vám ozveme. K nové skladbě vznikne v nejbližších dnech i videoklip pod vedením režiséra Vítka Hradila. Koller to řekl v rozhovoru s ČTK.

Grafický prvkem sjednocujícím aktuální tvorbu Kollera se stal QR kód v podobě jeho obličeje, jehož autorem je výtvarník David Černý. Při načtení QR kódu, který se nachází na plakátech, tričkách či v klipu, se zájemce dostanete na speciální stránku, na níž bude Koller postupně uveřejňovat nové singly a videoklipy. "Bude to trvat maximálně rok. Neděláme album, ale možná se to nakonec na nějaký vinyl nebo jiný nosič dá. Myslím, že takhle jednotlivě se písničkám věnujeme s větší péčí, než kdybychom dělali album najednou. Jsem rád, že máme druhou skladbu a další tři už připravené," uvedl Koller.

Topolův text v nové skladbě Planeta bez paměti reflektuje současnou pandemickou situaci, přestože v něm nepadají slova jako roušky nebo pandemie. "Já si v tom nacházím svůj svět. U každé dobré básně nebo textu si můžeš poselství vyložit podle svého a nechává tě to přemýšlet. Co dělá Jáchym se mi hrozně líbí, včetně textů, které psal pro svého bratra Filipa a jeho kapelu Psí vojáci. Je to jeden z nejlepších prozaiků a básníků v téhle zemi," konstatoval Koller.

Hudbu k nové písni složil Karel Štulo a nahrála ji současná sestava kapely Kollerband. Živě by ji měla poprvé představit 30. září na koncertu v Opavě. Podobně jako předchozí My se vám ozveme zaujme využitím elektroniky. "Jsme pořád stejná kapela, ale ten digitální hudební svět se mi trochu oposlouchal. Ne že bych byl nějaký staromilec, ale ty analogové synťáky, kterých máme v kapele asi deset, mě baví čím dál tím víc," podotkl Koller.

Hudebník, který 27. září oslaví šedesátiny, se loni v listopadu počtvrté stal otcem. Jeho nynější manželka Anna Dolejská mu porodila syna Davida. "Je to dobrý, máme krásné miminko a krásný vztah. Jenom doufám, že dětem nezavřou školy, ta minulá karanténa jim moc neprospěla. Není dobré, že děti jsou uzavřené na sociálních sítích a moc se nehejbou. To není reálný život," prohlásil Koller, který má v kapele svého nejstaršího syna Adama.

Koller v roce 2016 celkem třikrát uspěl na 25. ročníku Cen Akademie populární hudby Anděl. Získal sošku s andělskými křídly jako zpěvák roku a za album roku, kterým se stala jeho deska ČeskosLOVEnsko. Navíc si odnesl ocenění skupina 25letí jako člen kapely Lucie. V loňském roce se podílel jako supervizor na vzniku alba Hudba Praha & Michal Ambrož. Před třemi lety vyšla kniha Who The Fuck Is David Koller?, kde s hudebníkem rozmlouvá básník Milan Ohnisko.

jir mal