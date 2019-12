David Kaše vstřelil první gól v NHL a porazil bratra

New York - Útočník David Kaše předčil v sourozeneckém souboji staršího bratra Ondřeje a premiérovým gólem v NHL pomohl hokejistům Philadelphie k výhře 4:1 nad Anaheimem. Za Flyers skóroval i Jakub Voráček. Tomáš Hertl vstřelil obě branky San Jose, které podlehlo Arizoně 2:3. Tomáš Nosek přispěl gólem k vítězství Vegas 3:2 nad Minnesotou. Carolina porazila Winnipeg 6:3 i díky třiceti zákrokům Petra Mrázka.

David Kaše se prosadil ve čtvrtém utkání v NHL, když tečí zvýšil ve 25. minutě na 2:0. Na druhé straně byl velmi aktivní i jeho bratr Ondřej, ale neujala se žádná z jeho šesti střel. Jejich první vzájemný zápas v soutěži viděli naživo i jejich rodiče. Matka Kamila měla na sobě dres Philadelphie, otec Robert si oblékl dres Anaheimu.

"Je to pro mě neobyčejná chvíle. Dal jsem první gól, vyhráli jsme. Stalo se to v utkání proti bráchovi, to je také něco mimořádného. Rodiče mají radost, Ondra mi gratuloval. Dnes jsem v rodině vítězem," řekl nadšeně Kaše, který byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Zmínil, že proti bratrovi nastoupil před sedmi lety v Česku. "A taky jsme vyhráli," dodal s úsměvem.

Kaše byl draftován v roce 2015 jako 128. v pořadí, ale na šanci v NHL si musel počkat. Dvě sezony pak hrál v extralize za Chomutov, další rok strávil ve švédské Moře. Až loni se přesunul na farmu Flyers a před týdnem byl povolán do hlavního týmu. Před debutem mu hodně radil Voráček, s nímž proti Anaheimu nastupoval ve třetí formaci. "Všechny čtyři řady hrály dobře a hlavní je, že máme dva body," podokl Kaše.

Anaheim snížil v závěru druhé třetiny, ale Philadelphii uklidnil ve 45. minutě Voráček gólem na 3:1. Kladenský odchovanec získal ve středním pásmu puk a přečíslení dva na jednoho vyřešil přesnou střelou z pravého kruhu. Výhru stvrdil osm sekund před koncem Sean Couturier trefou při power play.

Během ranního rozbruslení navštívil kabinu útočník Oscar Lindblom, kterému lékaři zjistili vzácnou formu rakoviny kosti. Utkání se neslo v duchu podpory jeho boje se zákeřnou nemocí. "Bylo skvělé ho vidět. Každý zápas do konce sezony chceme pro něho vyhrát," řekl Claude Giroux. "Není lehké hrát hokej za těchto okolností. Je to nešťastná situace, ale chtěl po nás, ať hrajeme dobře. Uděláme to pro něj," uvedl Voráček.

Hertl skóroval ve třetím utkání v řadě, když vyrovnal na 1:1 a 2:2. Obě branky dal podobným způsobem - zajel s pukem do útočného pásma a z pravého kruhu se trefil do vzdálenějšího růžku. "Raději bych byl, pokud bych nedal gól a vyhráli jsme," podotkl Hertl. San Jose, které před týdnem odvolalo trenéra Petera DeBoera, prohrálo sedmé z posledních osmi zápasů. "Postup do play off se nám vzdaluje, potřebujeme teď každou výhru," dodal Hertl.

Zápas rozhodl v 58. minutě Oliver Ekman-Larsson. U jeho trefy asistoval Taylor Hall, který za Arizonu odehrál první utkání od výměny z New Jersey. "Přesně kvůli tomu jsme ho brali. Ukázal sílu, vyhrál souboj jeden na jednoho a padl z toho rozhodující gól," liboval si kouč Rick Tocchet.

Pastrňákův náskok v čele tabulky střelců snížil Jack Eichel na čtyři trefy. Lídr Buffala má skvělou formu, bodoval v sedmnáctém utkání v řadě (16+15), ale gólem a přihrávkou neodvrátil prohru 3:5 v Torontu.

Nosek zvýšil ve 47. minutě na 3:1 krásnou střelou z levého kruhu do vzdálenějšího růžku a stejně jako Kaše si připsal vítězný gól. Pardubický rodák, který v předchozích 13 utkáních zaznamenal jen jednu přihrávku, skóroval v NHL po měsíci.

"Někdy máte štěstí, že dáváte góly ze všeho, jindy vám to nepadne ani z vyložených šancí. V minulých utkáních jsem měl několik brejků a potom dám gól z takové střely. Ale to je jedno. Jsem rád, že můj gól pomohl týmu k výhře," uvedl Nosek, jehož sledoval z hlediště rodiče. "Jezdí jednou za rok, jsem šťastný i za ně. Jsou učitelé, budou mít teď prázdniny, mohli by přijet na dva týdny," dodal.

Mrázek inkasoval góly na 1:1 i 2:2 po tečích, poté ale Carolina odskočila v rozmezí 34. až 44. minuty na 6:2. Třetí branku vstřelil opět úžasnou fintou Andrej Svečnikov, který u zadnío mantinelu nabral puk na čepel a lakrosovým zakončením hodil puk do branky. Ruskému útočníkovi vyšel stejný trik podruhé v sezoně, poprvé s ním překonal Davida Ritticha. Dvě branky vítězů dali Sebastian Aho a Jordan Staal.

K neobvyklému tahu se odhodlal trenér Tampy Bay Jon Cooper, který do třetí třetiny a prodloužení nepostavil Nikitu Kučerova. Nejproduktivnější hráč minulé sezony v utkání s Ottawou skóroval, ale také ve 36. minutě zavinil chybou na útočné modré čáře gól na 3:3. O výhře Tampy 4:3 rozhodl v čase 64:47 pěknou individuální akcí Anthony Cirelli.

Jevgenij Malkin zpečetil 400. gólem v NHL výhru Pittsburghu 4:1 v Calgary. Po Mariu Lemieuxovi (690), Sidneym Crosbym (451) a Jaromíru Jágrovi (439) je čtvrtým hráčem v klubové historii s tolika brankami.

Detroit vedl nad Columbusem 3:2 i díky asistenci Filipa Hronka, jehož střelu od modré čáry tečoval Tyler Bertuzzi. Hosté ale zápas otočili na konečných 5:3. Ještě hůře dopadli New York Islanders, kteří v polovině utkání vyhrávali 3:1, ale nakonec utržili od Nashvillu debakl 3:8.

NHL:

Boston - Los Angeles 3:4 v prodl. (1:1, 1:1, 1:1 - 0:1)

Branky: 20. Heinen (Pastrňák), 31. Bergeron, 42. Carlo - 3. Lizotte, 23. Kempe, 58. Roy, 64. Kopitar. Střely na branku: 40:27. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Kopitar (Los Angeles), 2. Heinen, 3. Bergeron (oba Boston).

Toronto - Buffalo 5:3 (1:0, 2:0, 2:3)

Branky: 25. a 38. Matthews, 3. F. Gauthier, 45. Timašov, 58. I. Michejev - 42. Dahlin, 47. Eichel, 55. Okposo. Střely na branku: 33:30. Diváci: 19.365. Hvězdy zápasu: 1. Matthews (Toronto), 2. Eichel (Buffalo), 3. Barrie (Toronto).

Tampa Bay - Ottawa 4:3 v prodl. (2:1, 1:2, 0:0 - 1:0)

Branky: 8. Kučerov, 18. Paquette, 24. B. Point, 65. Cirelli - 12. Borowiecki, 25. C. Brown, 36. Duclair. Střely na branku: 40:28. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Cirelli, 2. Paquette (oba Tampa Bay), 3. Duclair (Ottawa).

NY Islanders - Nashville 3:8 (0:1, 3:4, 0:3)

Branky: 23. B. Nelson, 25. Brassard, 29. Cizikas - 5. a 31. C. Smith, 29. F. Forsberg, 39. Bonino, 40. Grimaldi, 49. Järnkrok, 52. Josi, 55. R. Johansen. Střely na branku: 30:24. Diváci: 12.114. Hvězdy zápasu: 1. C. Smith, 2. Järnkrok, 3. F. Forsberg (všichni Nashville).

Philadelphia - Anaheim 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Branky: 21. Giroux, 25. D. Kaše, 45. Voráček, 60. Couturier - 37. Rakell. Střely na branku: 31:41. Diváci: 18.449. Hvězdy zápasu: 1. Hart, 2. D. Kaše, 3. Giroux (všichni Philadelphia).

Detroit - Columbus 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)

Branky: 6. a 18. Erne, 22. Bertuzzi (Hronek) - 12. Atkinson, 13. Bjorkstrand, 27. Stenlund, 42. Dubois, 60. Nyquist. Střely na branku: 21:39. Diváci: 17.639. Hvězdy zápasu: 1. S. Jones, 2. Dubois (oba Columbus), 3. Erne (Detroit).

Winnipeg - Carolina 3:6 (1:1, 1:4, 1:1)

Branky: 20. Roslovic, 33. Laine, 53. Scheifele - 29. a 37. Aho, 39. a 44. J. Staal, 19. Wallmark, 34. A. Svečnikov. Střely na branku: 33:28. Petr Mrázek odchytal za Carolinu celý zápas, inkasoval tři branky z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 90,91 procenta. Diváci: 15.325. Hvězdy zápasu: 1. Aho, 2. J. Staal, 3. Niederreiter (všichni Carolina).

Calgary - Pittsburgh 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Branky: 17. J. Gaudreau - 33. Marino, 34. Rust, 59. Malkin, 59. Letang. Střely na branku: 34:33. Diváci: 18.412. Hvězdy zápasu: 1. Jarry (Pittsburgh), 2. Talbot (Calgary), 3. Malkin (Pittsburgh).

Vegas - Minnesota 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Branky: 32. Stephenson, 40. Theodore, 47. Nosek - 20. Zuccarello, 59. Parise. Střely na branku: 29:26. Diváci: 18.220. Hvězdy zápasu: 1. Stephenson, 2. Mark Stone, 3. Theodore (všichni Vegas).

Vancouver - Montreal 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Branky: 19. Gaudette - 29. Cousins, 42. Tatar, 44. S. Weber. Střely na branku: 39:30. Diváci: 18.788. Hvězdy zápasu: 1. Price (Montreal), 2. Gaudette (Vancouver), 3. S. Weber (Montreal).

San Jose - Arizona 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Branky: 18. a 34. Hertl - 5. Söderberg, 30. Stepan, 58. Ekman-Larsson. Střely na branku: 28:19. Diváci: 16.076. Hvězdy zápasu: 1. Kuemper (Arizona), 2. Hertl (San Jose), 3. Hall (Arizona).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 35 21 7 7 118:90 49 2. Buffalo 35 16 7 12 110:108 39 3. Montreal 34 16 6 12 108:108 38 4. Toronto 35 17 4 14 115:112 38 5. Tampa Bay 32 17 3 12 114:103 37 6. Florida 33 16 5 12 115:109 37 7. Ottawa 35 14 3 18 94:113 31 8. Detroit 36 9 3 24 79:141 21

Metropolitní divize:

1. Washington 35 24 5 6 125:100 53 2. NY Islanders 32 22 2 8 95:80 46 3. Carolina 34 21 2 11 113:89 44 4. Pittsburgh 34 20 4 10 114:90 44 5. Philadelphia 34 18 5 11 105:100 41 6. NY Rangers 33 16 4 13 105:106 36 7. Columbus 34 14 6 14 87:101 34 8. New Jersey 32 10 5 17 77:115 25

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 35 21 6 8 107:95 48 2. Colorado 33 21 3 9 119:91 45 3. Winnipeg 34 20 2 12 104:97 42 4. Dallas 35 19 4 12 91:82 42 5. Nashville 33 16 5 12 115:106 37 6. Minnesota 35 16 5 14 107:115 37 7. Chicago 34 13 6 15 94:110 32

Pacifická divize:

1. Arizona 36 20 4 12 100:86 44 2. Vegas 37 19 5 13 112:105 43 3. Edmonton 36 19 4 13 108:110 42 4. Calgary 36 18 4 14 96:108 40 5. Vancouver 35 16 4 15 111:108 36 6. San Jose 36 16 2 18 98:125 34 7. Los Angeles 36 15 3 18 94:114 33 8. Anaheim 34 14 4 16 88:101 32

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 36 59 (20+39) 2. Draisaitl (Edmonton) 36 57 (21+36) 3. MacKinnon (Colorado) 33 51 (20+31) 4. Marchand (Boston) 35 51 (18+33) 5. Eichel (Buffalo) 35 50 (24+26) 6. Pastrňák (Boston) 35 49 (28+21) 7. J. Carlson (Washington) 35 45 (12+33) 8. Panarin (NY Rangers) 33 43 (20+23) 9. Huberdeau (Florida) 33 41 (11+30) 10. P. Kane (Chicago) 34 40 (18+22) 37. Vrána (Washington) 35 29 (15+14) 41. Hertl (San Jose) 32 28 (14+14) 103. Krejčí (Boston) 29 23 (7+16) 106. Voráček (Philadelphia) 34 23 (7+16) 163. Hronek (Detroit) 34 19 (7+12) 198. Palát (Tampa Bay) 32 16 (9+7)

Střelci:

1. Pastrňák (Boston) 28 branek, 2. Eichel (Buffalo) 24, 3. Matthews (Toronto), Ovečkin (Washington), Draisaitl (Edmonton) všichni 21, 6. MacKinnon (Colorado), Panarin (NY Rangers), Aho (Carolina), McDavid (Edmonton) všichni 20, 10. Duclair (Ottawa) 19, ...16. Vrána (Washington) 15, 20. Hertl (San Jose) 14, 97. Palát (Tampa Bay) 9.