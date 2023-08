David Kaše: Hrát s bráchou byl jeden velký plán, snad nám to spolu půjde

Litvínov - Hokejový útočník David Kaše měl po odchodu ze Sparty řadu nabídek, ale jak uvedl v rozhovoru pro ČTK a Radiožurnál, touha zahrát si s bratrem Ondřejem zúžila výběr pouze na Litvínov a Karlovy Vary. Nakonec dostali přednost Severočeši. Šestadvacetiletý Kaše věří, že šlo o správnou volbu a souhra s o takřka dva roky starším sourozencem pomůže tradičnímu klubu k návratu na přední pozice.

"Popravdě řečeno jsme to plánovali dlouho, byl to jeden takový velký plán. Měli jsme i hezké nabídky odjinud, ale pro nás byl výběr jen Litvínov, nebo Vary. A když jsem se rozhodl pro Litvínov, tak jsem doufal, že to klapne i s bráchou. Jsem rád, že to vyšlo. Těšíme se na to. Samozřejmě to bude i těžké s ohledem na velká očekávání, ale na to jsme doufám připravení. Ještě je co pilovat, ale snad půjde vše podle plánu," řekl Kaše.

Očekává se od nich, že mužstvo potáhnou. Může pomoct, že jsou na to dva? "V tom je to určitě výhoda, protože ve dvou jde rozhodně všechno líp. S bráchou máme navíc dobrý vztah a mluvíme spolu na rovinu. Máme o sobě přehled, sledovali jsme vždy jeden druhého. I když hrál brácha v zámoří a já tady v Česku, tak nás vždy zajímal názor toho druhého. Umíme si říct, co by mohl ten druhý třeba zlepšit. A přijmeme to od sebe. Rozhodně líp než třeba od taťky," smál se Kaše.

Otce Roberta budou mít nablízku, neboť povede sedmnáctku Litvínova. "Od doby, co se narodila bráchovi dcera, tak už je spíš takový dědeček, i když pořád občas dost kritický. Ale už se zlepšil," řekl Kaše s nadsázkou.

Zdůraznil, že lídrů je v mužstvu víc. "Nechtěli bychom se pasovat do toho, že to tady bude celé stát na nás. Není to o jednotlivcích, je to týmový sport. Je tu hodně kvalitních hráčů a věřím, že budeme vystupovat i vyhrávat jako tým," řekl Kaše. "Prohrávat samozřejmě také, ale to snad jen občas," dodal s úsměvem.

Na ledě by si měli rozumět, nejen kvůli bratrské vazbě. David tvoří hru, Ondřej dokáže plnit roli zakončovatele. "Naposledy jsme spolu hráli v době, kdy jsme byli jako mladí v chlapech," připomněl Kaše působení v Chomutově. "Nic moc se od nás neočekávalo, ta pozice byla rozhodně jiná. Ale myslím, že jsme oba chytří hráči. Brácha má navíc ten drajv do brány, ale zrovna tak umí vidět hráče na přihrávku," ocenil Ondřejovy přednosti.

"Také uvidíme, koho tam budeme mít jako třetího. Začnu na centru a pořád věřím, že to je moje pozice. Ale když tady budou nějaké lepší vazby a budu na křídle, nejsem proti. Věřím, že to bude dobré. Důležité bude, abychom zachytili začátek a měli od čeho se odrazit. Všichni budou při síle a budou to tuhé boje. My jsme si ale jasně řekli, že máme ty nejvyšší ambice," prohlásil odhodlaně.

V pozici lídra se mu bude možná dýchat lépe než ve Spartě, týmu s řadou velkých jmen. "Ve Spartě těch lídrů bylo hodně, ale když jste pak v sezoně dlouho zraněný, není moc cesta, jak se zvednout. Je to občas i na hlavu. Ale já byl ve Spartě spokojený, šatna tam byla parádní. Byla škoda, že jsme to minulý rok nedotáhli k titulu. Tady ale samozřejmě budu v jiné pozici," uvedl Kaše.

"Už jsem si to vyzkoušel ve Varech. Také tam na mě spoléhali a myslím, že se mi to docela dařilo naplňovat," připomněl ročník 2020/21, kdy si za 27 zápasů připsal 25 bodů díky šesti gólům a 19 asistencím.

"Měli bychom jít s bráchou ve všem příkladem. Myslím, že jsme typy hráčů, kteří mohou tým táhnout. Samozřejmě když se nám nebude něco líbit, tak to řekneme. A to samé budeme chtít od ostatních kluků. Abychom k sobě byli upřímní a měli v šatně čisto. Za mě je to hrozně důležité, aby ten tým byl sjednocený, nikdo si nic nezáviděl a nevyčítal. Myslím, že pomáhá i to, že je tady hodně kluků z kraje. Od prvního do posledního zápasu musíme jít jako tým," řekl Kaše.