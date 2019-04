Praha - Výstavním gólem zařídil záložník Srdjan Plavšič fotbalistům Sparty v 28. kole v pražském derby se Slavií bod za remízu 1:1. V 53. minutě se k němu po rohu dostal odražený balon a třiadvacetiletý Srb po zpracování míče před vápnem vypálil a střelou pod břevno překonal gólmana Ondřeje Koláře a srovnal. Plavšič přiznal, že se trefil opravdu parádně.

"Dávám málo gólů, ale když se trefím, je to hezké. Byla to vteřinka, kdy jsem to trefil levačkou. Věděl jsem, že to jde do branky. Mám radost, že jsem se dnes trefil," řekl novinářům Plavšič, který se z ligového gólu radoval poprvé od listopadu.

Na jaře si zahrál poprvé od začátku. "Dostal jsem minule šanci proti Zlínu. Počkal jsem na šanci a dneska to bylo výborné. Jsem rád, že jsem nastoupil, dlouho jsem nehrál. Trénoval jsem každý den a každý den maximálně," uvedl.

Na Plavšičovi bylo vidět velké odhodlání. "Jsem takový hráč, že každý trénink a zápas jsem moc motivovaný. Je jedno, s kým hrajeme," prohlásil odchovanec Vojvodiny Novi Sad.

Souboj se Slavií si užil. "Je to velký zápas, derby, nejdůležitější zápas pro fanoušky i pro nás hráče. Neprohráli jsme, máme ještě dvě derby," připomněl Plavšič nadcházející semifinálový souboj v poháru a v nadstavbové části nejvyšší soutěže.

Duel od úvodu provázely emoce. "Byl tam velký náboj, atmosféra byla skvělá. Naši fanoušci udělali krásnou atmosféru. Jsem spokojen, že jsem se účastnil derby a jedeme dál," řekl Plavšič.

Remíza podle něj odpovídala vývoji utkání. "My i oni jsme měli hodně šancí, takže je to zasloužené. Chtěli jsme vyhrát, ale neprohráli jsme, takže je to dobré," konstatoval Plavšič.

Bučení fanoušků mě motivuje, řekl po svém první derby Hložek

První derby pražských "S" v seniorské kariéře prožil v 28. kole nejvyšší soutěže sparťanský fotbalista Adam Hložek. Šestnáctiletého útočníka Letenských vyhecovanost derby, které skončilo 1:1, nezaskočila. Nepřátelská atmosféra v Edenu ho namotivovala k ještě většímu výkonu.

"Když na vás fanoušci bučí, tak vás to - alespoň mě osobně - motivuje. Byla dobrá atmosféra. Děkujeme fanouškům Sparty, že dorazili v takovém hojném počtu," řekl novinářům Hložek.

"Derby bylo vyhecované jako každé jiné. Když jsem hrál derby v mládeži, tak bylo také vyhecované. Ještě nikdy jsem nehrál před vyprodaným Edenem. Pocit to byl samozřejmě hezký, i když na vás fanoušci celý zápas bučeli. Bylo to hezky vyhecované," uvedl odchovanec klubu.

Bodu si cenil. "Vzhledem k tomu, že Slavia vedla 1:0, tak s bodem jsme spokojení," řekl Hložek, kterého nadchla vyrovnávací trefa spoluhráče Plavšiče z 53. minuty. "Serky to trefil famózně. Měl jsem obrovskou radost, že jsme vyrovnali. Cítil jsem, že to ještě otočíme, ale aspoň máme bod," konstatoval.

"Úvod byl těžký, protože Slavia na nás byla dobře nachystaná. Hodně nás nahoře presovali. Ke konci si myslím, že jim docházely síly, nemohli presovat po celém hřišti, tak se to trošičku víc otevřelo," prohlásil Hložek, který v předcházejícím ligovém souboji se Zlínem zaznamenal druhou branku v soutěži.

Podobná utkání mu pomáhají v kariérním růstu. "Každým zápasem sbírám víc zkušeností a je jenom na mně, jak se s tím poperu a co bude dál," řekl nejmladší sparťan v historii české ligy.