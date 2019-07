Dav maskovaných mužů útočil na cestující na nádraží v Hongkongu

Hongkong - Desítky maskovaných mužů vyzbrojených kovovými a dřevěnými holemi vtrhly v neděli večer na vlakové nádraží v hongkongské čtvrti Yuen Long a zaútočily na kolemjdoucí a protivládní demonstranty, kteří se vraceli z protestní akce. Hospitalizováno bylo 45 zraněných, jeden je v kritickém stavu, informovaly místní zdravotnické zdroje. Existuje podezření, že útočníci pocházejí z řad zločineckých gangů, takzvaných triád. Čínská vláda dnes ostře kritizovala incident, při němž protestující předtím házeli vajíčka na její styčný úřad v Hongkongu, o útoku na demonstranty a civilisty z téhož večera se ale nezmínila.

Na videonahrávkách z vlakového nádraží jsou vidět muži v bílých tričkách, jak útočí na lidi na nástupištích a ve vagonech. Prodemokratičtí aktivisté a poslanci obvinili policii, že na místo dorazila pozdě a násilnostem jen přihlížela. Mezi zraněnými je i těhotná žena, matka, která držela v náručí dítě, a jedna novinářka, napsal s odvoláním na svědky list The Guardian.

Útok nastal kolem 22:30 místního času (16:30 SELČ), několik hodin po protivládní demonstraci v centru Hongkongu, kterou se policie snažila rozehnat slzným plynem a střelbou gumovými projektily. Při policejním zásahu bylo zraněno 14 lidí. Skupinka demonstrantů po skončení protivládního pochodu napadla styčný úřad Číny, který symbolizuje moc tamní komunistické strany, házela na něj vejce, sprejem poničila bezpečnostní kamery a čínský státní znak pocákala černým inkoustem.

"Jednání radikálních demonstrantů v Hongkongu překročilo hranice toho, co je přijatelné pod principem 'jedné země, dva systémy," uvedlo dnes čínské ministerstvo zahraničí. Čína bývalé britské kolonii Hongkongu při přechodu pod správu Pekingu v roce 1997 slíbila - v duchu principu "jedna země, dva systémy" - vlastní právní systém, omezenou demokracii s politickými stranami a určitá práva, jako je svoboda shromažďování a projevu.

Čínská armáda mezitím oznámila, že její brigáda dnes uskutečnila protiteroristické cvičení v provincii Kuang-tung, která sousedí s Hongkongem. Cvičení bylo simulovanou reakcí na vypuknutí násilností či teroristický čin. Podle komentátorů daly čínské úřady cvičením najevo, že v případě potřeby jsou v Hongkongu připraveny nasadit vojáky.

Pročínská správkyně Hongkongu Carrie Lamová, jejíž odstoupení demonstranti rovněž požadují, dnes odmítla obvinění některých aktivistů, že se hongkongská policie spřáhla s maskovanými zločinci, kteří na nádraží útočili na lidi vracející se z demonstrace a další civilisty.

Opoziční poslanec Lam Cheuk-ting předtím prohlásil, že za útokem mohou stát členové organizovaných zločineckých skupin. "Dovoluje nyní Hongkong triádám dělat si, co chtějí, útočit na lidi na ulici zbraněmi?" řekl Lam v rozhovoru s novináři.

Poslanec Lam Cheuk-ting rovněž upozornil, že policii trvalo více než hodinu, než přijela na místo incidentu. "Hongkong má jeden z nejvyšších počtů policistů na jednoho obyvatele. Kde všichni byli?" napsal na twitteru další prodemokratický zákonodárce Ray Chan.

Hongkongská vláda útok odsoudila. Policie dnes uvedla, že v souvislosti s násilnostmi na vlakovém nádraží zatím nebyl nikdo zatčen a že vyšetřování pokračuje.

Účastníci masových demonstrací již několik týdnů v Hongkongu požadují úplné stažení kontroverzního návrhu zákona, který by umožňoval vydávání lidí podezřelých z trestného činu do pevninské Číny. Kritici extradičního zákona se obávají, že by norma narušila právní nezávislost poloautonomního Hongkongu a že podezřelí vydaní do Číny by tam mohli čelit nespravedlivým, politicky motivovaným procesům. Podle organizátorů se nedělního protestního pochodu zúčastnilo 430.000 lidí, policie účast odhadla jen asi na třetinu tohoto počtu.

lcm pat spr