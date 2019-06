Datové schránky budou mít nové logo, navrhl ho student

Praha - Datové schránky budou mít po deseti letech od letošního června nové logo. V soutěži, kterou loni na podzim vyhlásilo ministerstvo vnitra, zvítězil se symbolem dvou šipek student umělecké školy z Ostravy Lukáš Adamík. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí ministerstva vnitra Klára Pěknicová.

Nové logo podle Adamíka představuje obousměrnou komunikaci občana se státem a dohromady tvoří datovou zprávu. "Chtěl jsem si vyzkoušet, zda dokážu navrhnout logo na takovéto úrovni. To, že tak rozšířený systém bude používat mé logo, považuji za úspěch," uvedl Adamík.

Datové schránky dosud využívaly logo poštovní trubky spojené se znakem @, které mělo symbolizovat propojení poštovních služeb se službami internetovými. "Papírové dopisy jsou pro dnešní generaci minulostí. Současnost i budoucnost patří elektronické komunikaci," uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který se dnes s Adamíkem v budově ministerstva na pražské Letné setkal. Staré logo podle Hamáčka neodpovídalo potřebám moderního komunikačního systému.

Soutěže o podobu nového loga se mohli zúčastnit studenti do 26 let. Hodnotící komise vybírala ze 46 návrhů. Adamík získal jako odměnu 25.000 korun. "Jsem rád, že o soutěž byl mezi studenty zájem. Je to důkaz, že datové schránky mají pro mladé lidi potenciál, který chceme rozvíjet," dodal Hamáček.

Nové logo je součástí záměru ministerstva modernizovat systém datových schránek. V minulých měsících zavedlo podle mluvčí například nové uživatelské prostředí, nové funkce a také větší kapacitu zpráv. Záměrem ministerstva je, aby datové schránky kromě úřadů a firem ve větší míře využívali i občané, mimo jiné i z mobilu a tabletu podobně jako je to u internetového bankovnictví.

"Lidé už přes datové schránky odeslali přes 650 milionů zpráv a v tuto chvíli existuje 984 tisíc zřízených datových schránek, z toho 16,4 procenta si zřídili občané/fyzické osoby na vlastní žádost. Jen na poštovném už datové schránky ušetřily státu 14 miliard korun," doplnila Pěknicová.