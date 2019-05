Data MPSV: Výdaje na příspěvek na péči a počet příjemců rostou

Praha - Výdaje na příspěvek na péči i počet lidí, kteří ho pobírají, rostou. Za 12 let od zavedení dávky, za kterou si mají senioři a handicapovaní zajistit opatrování doma či v nějakém zařízení, se vyplacená suma téměř zdvojnásobila a příjemců přibylo o 30 procent. V roce 2007 stát na příspěvcích vyplatil 14,61 miliardy, letos to má být 26,6 miliardy korun. Na konci března příspěvek dostávalo 361.100 lidí, v roce 2007 zhruba o 84.000 méně. Vyplývá to ze zpráv ministerstva práce o vyplacených dávkách, z podkladů k dřívější novele o sociálních službách a z letošního rozpočtu.

Senioři a dospělí postižení dostávají podle své závislosti na pomoci 880, 4400, 8800 a 13.200 korun měsíčně a děti 3300, 6600, 9900 a 13.200 korun. Pokud lidé nepobývají v ústavu, tak nejvyšší dávka od letošního dubna činí 19.200 korun a od července se zvedne i druhý nejvyšší příspěvek dospělým na 12.800 a dětem na 13.900 korun.

Rozpočet pro letošek počítá s tím, že by výdaje měly být zhruba o 600 milionů korun vyšší než loni, kdy činily 26 miliard. Přes 20 miliard korun se vyplacená suma přehoupla v roce 2014. V roce 2007 byla pod 15 miliardami.

Výdaje se každý rok zvyšují. Pokles nastal jen jednou, a to v roce 2011. Proti roku 2010 se částka snížila o 1,5 miliardy na 18,1 miliardy. Důvodem bylo snížení nejnižšího příspěvku dospělým z původních 2000 na 800 korun i změna posuzování nároku na dávku. Citelnější růst výdajů je pak patrný od roku 2016, a to kvůli navýšení příspěvků ve všech čtyřech stupních o deset procent.

Lidí, kteří dávku dostávají, každoročně přibývá. Důvodem je také stárnutí společnosti. Senioři nad 65 let tvoří podle dřívějších údajů zhruba dvě třetiny příjemců příspěvku. Dvě pětiny příspěvků připadnou lidem nad 81 let. V roce 2007 dávku pobíralo měsíčně v průměru 277.300 lidí. Přes 350.000 se počet dostal v roce 2016. Letos v březnu stát peníze na péči poslal 361.100 lidem.

Údaje z informačního systému úřadů práce pro výplatu dávek před pár roky ukázaly, že zhruba 70 procent lidí dávku využívalo na to, aby si zaplatili péči od nějakého člověka, blízkého či známého. Profesionální péči od registrovaných poskytovatelů služeb si platila čtvrtina příjemců. Neregistrovaného poskytovatele měla 0,2 procenta lidí. U zbytku příjemců nebylo jasné, za co peníze od státu utratili.

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí před lety zjistil, že řada lidí příspěvek na péči nevyužívala. Brali ho spíš jako další dávku. Hradili z něj léky, dopravu či jiné věci.

Poskytovatelé služeb si stěžují na nedostatek peněz. Každý rok žádají o dofinancování a varují, že bez dalších prostředků budou muset péči o potřebné omezit a propouštět. Asociace krajů požaduje letos doplacení dvou miliard korun na dotace. Podle provozovatelů i zástupců krajů, měst a obcí by se ale měly zvednout i úhrady od lidí. Usilují o to, aby ministerstvo práce upravilo vyhlášku s maximálními cenami a mírně je zvedlo.

Někteří experti už dřív navrhovali také to, aby se příspěvek vyplácel zčásti v poukázkách, které by se daly utratit za profesionální opatrování. Do sociálních služeb by se tak dostalo víc peněz. Rada postižených s tím nesouhlasila.

Tabulka s výdaji na příspěvek na péči za jednotlivé roky v miliardách korun a počet příjemců příspěvků

Rok Výdaje Počet příjemců** 2007 14,61 277.300 2008 18,25 295.700 2009 18,70 308.700 2010 19,60 311.500 2011 18,08 306.700 2012 18,39 312.600 2013 19,54 325.000 2014 20,40 331.000 2015 21,17 337.800 2016 23,05 350.100 2017 25,12 353.500 2018 26,01 357.900 2019 26,60* 361.100

* částka v letošním rozpočtu

** od roku 2007 do roku 2011 průměrný měsíční počet příjemců, od roku 2012 do roku 2018 počet v prosinci, v roce 2019 počet v březnu

Zdroj: Zprávy o vyplacených dávkách za jednotlivé roky, zpráva RIA k dřívější novele o sociálních službách