Darujme.cz: Dárci pomáhají i s provozem kultury

Praha - Peníze od dárců pro kulturní organizace stouply v březnu v meziročním srovnání o statisíce korun. Hudební kluby nebo divadelní soubory je používají na zajištění provozu, mohou tak třeba vysílat představení online. ČTK to dnes řekla Adéla Vojáčková z Nadace Via, která provozuje portál Darujme.cz.

Například na Cirk La Putyka přispěli lidé více než 735.000 korun. "Díky této podpoře založila platformu pro online přenosy živých vystoupení a záznamů představení. Své příznivce požádal o podporu také pražský hudební klub Cross, který dosud podpořili fanoušci částkou 180.000 Kč, či smíchovská kulturní továrna MeetFactory," uvádí nadace. Například na podporu Radia Proglas vybral kněz Marek Orko Vácha skoro 50.000 korun.

Skrze platformu se financují také organizace, které pomáhají zdravotníkům nebo seniorům. "Díky podpoře našich dárců můžeme pružněji reagovat na změny ve výskytu a projevech onemocnění, předcházet enormní únavě a vyčerpání zdravotnických pracovníků a zvýšit komfort a pocit bezpečí lékařů, sester a dalšího personálu," uvedl za organizace Oxyprotect Jiří Votruba. Díky penězům se mohla zakoupit dezinfekce vzduchu, která je nyní ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

Jak dodala Klára Stuchlá Libertová z Fóra dárců, tato organizace se od výskytu koronaviru v ČR zabývala hlavně aktuálními problémy jako jsou roušky nebo dezinfekce. Propojuje tak neziskové organizace se společnostmi, se kterými spolupracují delší dobu. Podle ní bude také obtížné vybrat konkrétní akce, které je třeba podpořit. Obává se, že jich vznikne tolik, že jednotlivé sbírky zaniknou. Podle ní spousta neziskových organizací nyní pracuje zdarma, například šije roušky pro pracovníky obchodních řetězců. Měly by si však rozmyslet, zda za to nebudou chtít do budoucna od soukromých komerčních subjektů peníze, aby měly peníze potom právě na svůj provoz.