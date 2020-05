Darkov byl odstaven z těžby, stav nebezpečí hejtman nevyhlásí

Na Dole Darkov na Karvinsku pokračovalo 23. května 2020 plošné testování zaměstnanců v souvislosti s nákazou covidem-19. Hygienici evidují dosud 153 nakažených a do 25. května 2020 chtějí otestovat až 1600 zaměstnanců, kteří pracují v dole, navazující úpravně a na některých povrchových pracovištích.

Ostrava - Důl Darkov těžební společnosti OKD v Karviné byl kvůli hromadné nákaze covidem-19 odstaven z důlní těžby. Přešel na technologické minimum, odčerpává jen vodu a větrá. Po jednání krajského krizového štábu to dnes oznámil moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO). Důl podle něj nelze zavřít, to by znamenalo zavření celého OKD. Vzhledem k opatřením krajské hygienické stanice a zastavení těžby ale nepovažuje za nutné vyhlašovat stav nebezpečí.

Není důvod zavírat Karvinou, řekl hejtman novinářům. Hygienici přes víkend vytrasovali 1000 kontaktů nakažených, chytrá karanténa podle něj funguje. Krajská hygienička Pavla Svrčinová uvedla, že nikdo z nemocných nebyl hospitalizován a k dispozici je dost odběrových kapacit. K nedělním 16:00 bylo zjištěno 212 nakažených, jsou mezi nimi zaměstnanci, jejich rodinní příslušníci a pracovníci jiných firem.