Darida: Vyhrát skupinu by byl velký úspěch a bylo by pěkné pokračovat ve Wembley

Londýn - Podle kapitána Vladimíra Daridy čeští fotbalisté nespekulují nad možnými soupeři pro vyřazovací fázi mistrovství Evropy a skupinu D chtějí vyhrát, k čemuž potřebují získat v úterním závěrečném duelu v Anglii aspoň bod. Ovládnout tabulku chce záložník Herthy Berlín i proto, že by k následnému osmifinále reprezentanti nastoupili znovu ve Wembley.

Češi mají na kontě po výhře 2:0 nad Skotskem a remíze 1:1 s Chorvatskem čtyři body a díky skóre vedou průběžnou tabulku. Jistotu postupu ještě nemají, byť jsou k němu blízko. "Máme postup ve svých rukou. Budeme rádi, když si to uhrajeme sami a nebudeme muset koukat na ostatní týmy. Věřím, že jsme se dobře naladili v předchozích zápasech, naše forma bude stoupat a budeme na hřišti působit jako sebevědomý tým," řekl při on-line tiskové konferenci Darida.

Jeho celek by v případě prvenství v tabulce narazil v osmifinále na druhý tým ze silné skupiny F, v níž jsou Francie, Portugalsko, Německo a Maďarsko. Reprezentanti ale kalkulovat s výhodnější druhou příčkou nehodlají a zápas s Anglií budou hrát naplno.

"Myslím, že v mančaftu není žádný fotbalista, který by rád prohrával. Stejné to bude zítra, budeme chtít uspět. Matematika se pak vyřeší sama," uvedl Darida. "Byli bychom rádi, kdybychom skupinu vyhráli, byl by to pro nás velký úspěch. Bylo by pěkné potom tady pokračovat ve Wembley na další zápas, protože je to nádherný stadion. Určitě bychom si to tady užili," dodal třicetiletý záložník.

Anglie na Euru nejprve porazila Chorvaty 1:0 a pak se protrápila k bezbrankové remíze se Skoty. "Pořád je to extrémně silný soupeř s hvězdami v základní jedenáctce. Co jsem viděl poslední utkání, tak jim to neklapalo tak dobře jako v kvalifikaci. My bychom toho rádi využili. Nebudeme chtít být zalezlí a pasivní a věřím, že to může být částečně naše zbraň," prohlásil Darida.

Na turnaji se z českého týmu zatím prosadil jen útočník Patrik Schick, který dal všechny tři branky. "Těžko může jeden hráč táhnout celý mančaft takhle daleko. Bude to i na nás dalších, abychom se více pouštěli do střel ze střední vzdálenosti, víc se dostávali do vápna a i my byli produktivní. Byl bych rád, kdybych se gólově prosadil i já a doufám, že se to povede," přál si bývalý hráč Viktorie Plzeň.

Jeho tým se dnes před polednem přesunul do Londýna z Prahy, kde má během Eura základnu. V anglické metropoli je o více než 15 stupňů méně než v Česku. "Cesta proběhla bez problémů, máme k dispozici výborné letadlo, kde si můžeme odpočineme. Je dobře, že letíme do chladnějšího počasí. Šok není tak hrozný, jako kdybychom letěli někam, kde je větší teplo," dodal Darida.