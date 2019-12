Darida rozhodl o výhře Herthy, Bayern deklasoval Brémy 6:1

Berlín - Český záložník Vladimír Darida zařídil třetím gólem v této sezoně německé ligy vítězství Herthy Berlín 1:0 nad Freiburgem. Brémy s Jiřím Pavlenkou v brance podlehly Bayernu Mnichov 1:6, hattrickem se blýskl Philippe Coutinho. Obránce Werderu Theodor Gebre Selassie utkání kvůli zranění nedohrál.

Hertha ve třetím duelu pod vedením nového kouče Jürgena Klinsmanna poprvé zvítězila. Postaral se o to v 53. minutě Darida, který si navedl míč na střed hřiště a střelou zpoza vápna ho poslal přesně k tyči. Český reprezentant se trefil podruhé za poslední tři kola. Hertha se posunula v neúplné tabulce na 13. místo, Freiburg klesl na šestou pozici.

Brémy poslal v Mnichově do vedení ranou pod břevno Milot Rashica, Bayern ale skóre ještě do přestávky otočil. V 45. minutě doklepl míč do prázdné brány Coutinho, kterému se Gebre Selassie snažil zabránit ve skórování, ale při zákroku si pohmoždil koleno a musel ze hřiště. V nastaveném čase první půle přidal další gól kanonýr Robert Lewandowski.

Ve druhém poločase už lovil míč ze sítě pouze Pavlenka. Dvakrát ho překonal Coutinho, který tak dovršil hattrick, jednou se trefil Thomas Müller. Druhou branku v zápase a 18. v sezoně zaznamenal nejlepší bundesligový střelec Lewandowski.

Brémy prohrály počtvrté z posledních pěti zápasů a v případě vítězství Düsseldorfu nad Lipskem se propadnou do sestupového pásma. Obhájce titulu Bayern ztrácí čtyři body na lídra tabulky Mönchengladbach, ten má ale zápas k dobru.

Popadesáté v kariéře otevřel gólový účet v utkání Dortmundu jeho kapitán Marco Reus. Na hřišti Mohuče to vedlo k jasnému vítězství Borussie 4:0, vestfálský celek tak zůstává o bod za Bayernem.

Výsledky 15. kola německé fotbalové ligy

Bayern Mnichov - Brémy 6:1 (45., 63. a 78. Coutinho, 45.+4 a 72. Lewandowski, 75. Müller - 24. Rashica), Hertha Berlín - Freiburg 1:0 (53. Darida), Kolín nad Rýnem - Leverkusen 2:0 (73. Córdoba, 84. Bornauw), Mohuč - Dortmund 0:4 (32. Reus, 66. Sancho, 69. Hazard, 84. Schulz), Paderborn - Union Berlín 1:1 (33. Proger - 7. Ingvartsen),

18:30 Düsseldorf - Lipsko.

Tabulka:

1. Mönchengladbach 14 10 1 3 30:16 31 2. Lipsko 14 9 3 2 39:16 30 3. Dortmund 15 8 5 2 37:19 29 4. Bayern Mnichov 15 8 3 4 41:21 27 5. Schalke 14 7 4 3 25:18 25 6. Freiburg 15 7 4 4 24:18 25 7. Leverkusen 15 7 4 4 22:20 25 8. Hoffenheim 15 6 3 6 21:27 21 9. Wolfsburg 14 5 5 4 15:14 20 10. Union Berlín 15 6 2 7 19:20 20 11. Augsburg 15 5 5 5 24:28 20 12. Eintracht Frankfurt 14 5 3 6 24:22 18 13. Hertha Berlín 15 4 3 8 21:29 15 14. Mohuč 15 5 0 10 20:38 15 15. Brémy 15 3 5 7 23:35 14 16. Düsseldorf 14 3 3 8 16:29 12 17. Kolín nad Rýnem 15 3 2 10 14:30 11 18. Paderborn 15 2 3 10 18:33 9