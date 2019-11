Darida: Nemůžeme si postup pokazit nějakým nepovedeným zápasem

Sofia - Podle záložníka Vladimíra Daridy si čeští fotbalisté nechtějí v nedělním závěrečném zápase evropské kvalifikace v Bulharsku pokazit dojem po čtvrteční výhře nad Kosovem a postupu na šampionát. Zastupující kapitán považuje za varování první poločas říjnového přípravného duelu se Severním Irskem, který reprezentanti prohráli 0:3 a nakonec ostrovnímu celku podlehli 2:3.

"Na Euro se nepostupuje každý den, nějaké oslavy proběhly, ale všechno v rámci nějakých mezí. Uvědomovali jsme si, že nás čeká další zápas. My jako národní tým jsme vždy hodně pod dohledem, takže si nemůžeme dovolit, abychom to, co se nám povedlo, zahodili nějakým zápasem, na který přijdeme nepřipraveni," řekl Darida na tiskové konferenci v Sofii.

V říjnu národní tým nastoupil v přípravě proti Severnímu Irsku jen tři dny po výhře 2:1 nad Anglií a po nepovedeném prvním poločase prohrál. "Rozhodně nechceme o poločase sedět v kabině, koukat na sebe a mít takový výsledek jako se Severním Irskem. Nechceme zase něco dohánět. Musíme k tomu přistoupit s maximálním nasazením a do zápasu jít jako do každého jiného kvalifikačního," uvedl záložník Herthy Berlín.

Zápas v Sofii se bude hrát před prázdným hledištěm kvůli disciplinárnímu trestu pro Bulhary za rasistické projevy fanoušků. "O to bude těžší si ty hlavy připravit na zápas. Žádný fotbalista není rád, když hraje před prázdnými tribunami. Ale věděli jsme to dopředu, určitě si řekneme v kabině, že tohle nesmíme podcenit," podotkl Darida. "Zažil jsem to už s Plzní, když jsme hráli v Istanbulu na Fenerbahce. Není to příjemné," dodal.

V červnovém vzájemném duelu český celek porazil Bulharsko 2:1 po obratu. "Je těžké říct, jak to zítra bude vypadat. Vyměnili trenéra, mohou zkusit třeba nějakou jinou taktiku. U nás první zápas hráli víceméně na brejky, ale může se stát cokoliv, mohou nás vysoko napadat. Když hrají doma, budou si chtít zvednout sebevědomí a vyhrát. Musíme být připraveni na všechno," uvedl Darida.

Český celek nastoupí v den 30. výročí sametové revoluce a poprvé oblékne nové venkovní dresy svítivé zelené barvy, které mají odkazovat k národnímu symbolu lípě. "Dresy jsou velmi zajímavé, kontroverzní, asi to autor i tak zamýšlel. Vzbudily hodně emocí a vášní mezi lidmi a možná se víc řešily před zápasem s Kosovem dresy než to, jakou má zápas důležitost. Možná nám to i pomohlo, že nebyl takový tlak na nás," dodal Darida.