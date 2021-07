Darida: Až opadne zklamání, tak na ME budeme vzpomínat jako na úspěch

Baku - Kapitán fotbalové reprezentace Vladimír Darida je přesvědčený, že až opadne zklamání z dnešní čtvrtfinálové porážky 1:2 v Baku s Dánskem, bude na mistrovství Evropy vzpomínat jako na úspěch. Podle třicetiletého záložníka může být národní tým pyšný na to, co dokázal.

Češi do utkání nevstoupili dobře a po sporném rohu už v páté minutě prohrávali 0:1. "Byl to klíčový moment. První gól může v takových zápasech rozhodovat a to se i stalo," řekl Darida novinářům.

"Situaci jsem viděl z dálky, takže nemůžu posoudit, jestli to byl, nebo nebyl roh. Ale je škoda, že jsme dostali takový gól," přidal Darida, který přišel na hřiště až v závěru, kdy Češi po snížení na 1:2 usilovali o vyrovnání.

"Chtěl bych vypíchnout, že jsme to nevzdali, že jsme bojovali. Je škoda, že jsme nedali druhý gól, protože jsme byli lepší fyzicky a věřím, že po vyrovnání bychom to otočili. Ale až opadne prvotní zklamání, tak budeme na turnaj vzpomínat jako na úspěch," prohlásil.

Češi ve skupině porazili 2:0 Skotsko, remizovali 1:1 s vicemistry světa Chorvaty a prohráli 0:1 s Anglií. V osmifinále pak porazili 2:0 favorizované Nizozemsko. "Nemáme se za co stydět. Bojovali jsme celý turnaj a můžeme být pyšní na to, co jsme dokázali," řekl Darida.

Záložník Herthy Berlín je přesvědčený, že vystoupení na Euru národnímu týmu pomůže už v nadcházející kvalifikaci o postup na mistrovství světa. "Z turnaje si můžeme vzít jen pozitivní věci," uvedl.

"Viděli jsme, že máme silný tým a můžeme porážet i velké soupeře. Celý turnaj jsem to cítil a ukázali jsme to i proti Nizozemsku. Nechali jsme tady všechno a je škoda, že jsme to dnes nezvládli, ale určitě bych se na to díval jako na povedený turnaj," řekl Darida.