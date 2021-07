Darida: Až opadne zklamání, tak na ME budeme vzpomínat jako na úspěch

Baku - Kapitán fotbalové reprezentace Vladimír Darida je přesvědčený, že až opadne zklamání z dnešní čtvrtfinálové porážky 1:2 v Baku s Dánskem, bude na mistrovství Evropy vzpomínat jako na úspěch. Podle třicetiletého záložníka může být národní tým pyšný na to, co dokázal.

Češi do utkání nevstoupili dobře a po sporném rohu už v páté minutě prohrávali 0:1. "Byl to klíčový moment. První gól může v takových zápasech rozhodovat a to se i stalo," řekl Darida novinářům.

"Situaci jsem viděl z dálky, takže nemůžu posoudit, jestli to byl, nebo nebyl roh. Ale je škoda, že jsme dostali takový gól," přidal Darida, který přišel na hřiště až v závěru, kdy Češi po snížení na 1:2 usilovali o vyrovnání.

"Chtěl bych vypíchnout, že jsme to nevzdali, že jsme bojovali. Je škoda, že jsme nedali druhý gól, protože jsme byli lepší fyzicky a věřím, že po vyrovnání bychom to otočili. Ale až opadne prvotní zklamání, tak budeme na turnaj vzpomínat jako na úspěch," prohlásil.

Češi ve skupině porazili 2:0 Skotsko, remizovali 1:1 s vicemistry světa Chorvaty a prohráli 0:1 s Anglií. V osmifinále pak porazili 2:0 favorizované Nizozemsko. "Nemáme se za co stydět. Bojovali jsme celý turnaj a můžeme být pyšní na to, co jsme dokázali," řekl Darida.

Záložník Herthy Berlín je přesvědčený, že vystoupení na Euru národnímu týmu pomůže už v nadcházející kvalifikaci o postup na mistrovství světa. "Z turnaje si můžeme vzít jen pozitivní věci," uvedl.

"Viděli jsme, že máme silný tým a můžeme porážet i velké soupeře. Celý turnaj jsem to cítil a ukázali jsme to i proti Nizozemsku. Nechali jsme tady všechno a je škoda, že jsme to dnes nezvládli, ale určitě bych se na to díval jako na povedený turnaj," řekl Darida.

V prodloužení bychom měli víc sil, ale nenašli jsme na Dány klíč, mrzelo Baráka

Záložníka Antonína Baráka mrzelo, že čeští fotbalisté nenašli ve čtvrtfinále mistrovství Evropy klíč na hru Dánska. Šestadvacetiletý reprezentant byl přesvědčený, že kdyby se národnímu týmu podařilo vyrovnat, měli by Češi v prodloužení víc sil.

"Nehodnotí se mi to lehce, protože jsme to nezvládli výsledkově. Na druhou stranu jsem hrozně pyšný, jak jsme se ve druhé půli semkli a zvedli a vytvořili tlak," řekl Barák novinářům.

"Nebudu říkat štěstí, protože na to se nehraje, ale chyběl nám klid a trpělivost, abychom vyrovnali a dotáhli to do prodloužení. Cítil jsem, že jsme měli víc sil a že taháme za delší konec, takže bychom v prodloužení měli větší šance," dodal.

"Bohužel jsme narazili na soupeře, na kterého jsme nenašli klíč. Musíme ocenit i kvalitu Dánska, které bylo dnes lepší a porazilo nás zaslouženě. Ale mrzí mě, že nemůžeme domů dovézt medaili, protože jsme byli blízko, ale zároveň strašně daleko," prohlásil.

Právě Barák měl jednu z posledních příležitostí na vyrovnání, ale povedenou ranou z voleje v závěru minul. "Míč mi sednul krásně na nárt, ale nedokázal jsem to nasměrovat tam, kam jsem chtěl," popsal záložník Verony.

"Mířil jsem doleva k tyči, protože střed vápna byl zahuštěný a tam by to neprošlo. Byli tam také Krmenčík a Kuba Brabec a je škoda, že to mezi nima prolétlo. Mohli to třeba tečovat a mohlo to být nebezpečné. Já jsem měl ale především trefit bránu," přidal.

Barák je také přesvědčený, že čtvrtfinále mistrovství Evropy není pro současnou reprezentaci stropem. "Každý zápas je hratelný a i kdybychom šli na někoho jiného, tak je to otevřené, protože emoce a nervozita udělají svoje," poznamenal.

"Teď musíme postoupit na mistrovství světa, to bude další hrozně důležitý krok pro tenhle tým. Má velkou individuální kvalitu, dobře se s ním pracuje a všichni kluci mají skvělý přístup," řekl Barák.

"Myslím, že i dneska jsme ukázali, jakou máme vnitřní sílu. Musíme se dostat do Kataru a na turnaji se pak může stát cokoliv. Podívejte se teď na nás, Švýcary nebo Dány, kteří tady můžou ještě hodně překvapit," prohlásil Barák.

Jsem pyšný na celý tým, drželi jsme při sobě, řekl Vaclík

Reprezentační brankář Tomáš Vaclík byl hrdý na celý tým. Podle dvaatřicetiletého gólmana české mužstvo drželo při sobě a semklo se, přestože se mu před turnajem ani během něj nevěřilo.

"Jsem pyšný na tým, všechny lidi okolo, celý realizák, hráče. V podmínkách, co jsme měli, jako cestování. Po tomhle turnaji, ještě zápase s Dánskem a druhém poločase můžeme odjet s hlavou vztyčenou a čistým svědomím, že jsme pro to udělali maximum," řekl Vaclík v rozhovoru s ČT sport.

"Síla týmu je v tom, jak držíme při sobě. Co jsme se tak dočetli, nikdo nám nevěřil ani před turnajem a skupinou, před Holanďany (v osmifinále), dneska také ne. Semkli jsme se," doplnil ostravský rodák, který je po konci angažmá v Seville od července volným hráčem.

Ocenil, jak všichni v reprezentaci tahali za jeden provaz. "Kluci, kteří na turnaji moc nenastupovali, dokázali pořád makat v tréninku, vytvářet skvělou atmosféru a tlak na ty, kteří hráli. Držíme při sobě a máme tady něco speciálního. Samozřejmě máme i kvalitu, kterou, myslím, spousta lidí nechce vidět," prohlásil Vaclík.

Proti Dánsku i v předchozích utkáních na šampionátu předvedl řadu výborných zákroků, přestože během minulé sezony v Seville byl většinou náhradníkem. "Cítil jsem, že mi tým a kluci věří a že se na turnaj dokážu připravit. Pod tímhle realizačním týmem jsem za tři roky odchytal téměř vše," konstatoval Vaclík.

"Kluci v kabině mi věřili, cítil jsem, že na mě budou spoléhat a já bych jim za to chtěl poděkovat. Ve spoustě věcech mi pomohli a jsem rád, že jsem tu s nimi měsíc mohl být," přidal bývalý brankář pražské Sparty nebo Basileje.

České mužstvo podle něj zvládlo i měsíc v takzvané bublině, když bydlelo v Praze, odkud také létalo k zápasům Eura. "Neměli jsme žádnou ponorku, vyhýbalo se nám to, měli jsme skvělou náladu. Samozřejmě měsíc bez kontaktu s okolním světem je dlouho, není to úplně jednoduché a pro každého z nás to bylo něco nového. Až si to s odstupem času budeme hodnotit, tak na to budeme mít i dobré vzpomínky," uvedl Vaclík.