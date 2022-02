Dárci zaplnili Skautský institut vybavením a léky na pomoc Ukrajině

Lidé nosí do Skautského institutu léky a zdravotnický materiál, spacáky, karimatky, deky, obuv, nabité powerbanky na pomoc Ukrajině, 26. února 2022, Praha.

Praha - Dárci se ve velkém rozsahu zapojili do charitativní sbírky pro Ukrajinu, kterou vyhlásil Skautský institut. Mluvčí spolku Jakub Ambrozek dnes ČTK řekl, že ačkoliv materiální sbírka původně cílila spíše na přebytečné věci, lidé přinášejí i nově nakoupené outdoorové vybavení. Dary poskytly i firmy. Namísto plánovaných několika aut tak se shromážděnou materiální pomocí vyrazí na Ukrajinu celý konvoj vozů.

Do institutu, který sídlí na pražském Staroměstském náměstí, mohou lidé nosit léky a zdravotnický materiál, spacáky, karimatky, deky, obuv od velikosti 42 a nabité powerbanky, a to do dnešních 22:00.

"Sbírku jsme spustili v pátek a nyní máme věcmi zaplněné celé jedno patro," popsal dnes odpoledne Ambrozek. "Lidé to vzali útokem," uvedl s tím, že realita dalece předčila očekávání.

Nápad na sbírku se zrodil díky tomu, že v institutu pracuje dívka, která má rodinu na Ukrajině. Příbuzní jí psali, čeho se jim nedostává. Shromážděné věci původně skauti chtěli předat osobně na ukrajinských hranicích, vzhledem k množství darů ale zřejmě budou muset využít sklady. Akci proto nyní koordinují s ukrajinskou ambasádou, která jim vystaví potvrzení o humanitární pomoci.

Ze zdravotnického vybavení skauti prosili dárce o neprošlé léky a prostředky na zastavení krvácení, transfúzní vybavení, dále léky proti bolesti, teplotě, průjmům, obvazy, izotermické folie, kapačky, katetry a glukózu. První auto s materiální pomocí vyrazilo z institutu již dnes ráno. Další ho budou následovat v neděli. "Už nyní se nám sešlo přes 50 nabídek od lidí, kteří jsou ochotní půjčit auta nebo řídit," řekl Ambrozek. Další pomocníci se případně mohou hlásit přes formulář.

Skauti do sbírky nepřijímají oblečení - dárcům doporučují, aby využili sbírku Šatníku Praha. Finanční pomoc pak skauti radí směřovat na sbírku Člověka v tísni nebo Paměti národa.