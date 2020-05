Dárci za den věnovali na vývoj vakcíny 7,4 miliardy eur

Brusel - Téměř celou cílovou částku 7,5 miliardy eur (205 miliard korun) na vývoj vakcíny a léků proti koronaviru se povedlo Evropské komisi získat hned na úvod dárcovské konference. Oznámila to dnes předsedkyně EK Ursula von der Leyenová, podle níž EU věnuje v rámci této celosvětové snahy 1,4 miliardy eur. K dlouhodobé akci, jejímž cílem je také koordinovat globálně úsilí o vývoj očkovací látky, se nepřidaly Spojené státy.

Konference je součástí globální iniciativy, kterou před dvěma týdny zahájila Světová zdravotnická organizace (WHO). Vedle unijních zemí v čele s Francií či Německem se na organizaci konference podílí Británie, Japonsko, Kanada či Saúdská Arábie a velké světové organizace a nadace. Podle von der Leyenové musí země světa sjednotit síly, aby co nejrychleji získaly účinnou vakcínu a lék proti nemoci, jejíž šíření bezprecedentně zasáhlo život na celé planetě.

"Musíme je vyvinout, vyrobit a dostat je do všech koutů světa," prohlásila von der Leyenová, podle níž se za první den vybralo 7,4 miliardy eur, což je výraz "neobyčejné jednoty" a "solidní začátek" dlouhodobé snahy.

Německá kancléřka Angela Merkelová za svou zemi přislíbila věnovat v rámci dnešní akce 525 milionů eur. Francie podle prezidenta Emmanuela Macrona věnuje půl miliardy. Britský premiér Boris Johnson prohlásil, že Británie dá na výzkum léků a vakcíny v přepočtu přes 400 milionů eur, což je více než polovina celkové částky, kterou chce Londýn věnovat na boj s koronavirem.

"Závod o objevení vakcíny, kterou porazíme virus, není soubojem mezi národy, ale nejnaléhavějším společným podnikem našich životů," řekl Johnson, který se sám koncem dubna zotavil z nemoci covid-19.

V přepočtu přes tři čtvrtě miliardy eur slíbil japonský premiér Šinzó Abe, jeho kanadský kolega Justin Trudeau oznámil, že Kanada uvolní podobně vysokou částku. Saúdská Arábie poskytne téměř půl miliardy eur.

Předseda Evropské rady Charles Michel podotkl, že pandemie je pro svět na jedné straně těžká rána, zároveň je však šancí projevit lidskost. Například prostřednictvím financí, které pomohou k vakcíně a lékům i zemím, jež by se k ní samy nedostaly.

"Může se to zdát hodně. Ale pokud bychom nic neudělali, stálo by to daleko více. Životů i peněz," prohlásil Michel s odkazem na celkovou plánovanou částku.

Nejpostiženější jihoevropské země Itálie a Španělsko přislíbily každá přes 100 milionů eur, řada dalších evropských států se zavázala vyhradit na vývoj vakcíny a léků desítky milionů eur.

Český premiér Andrej Babiš jménem zemí visegrádské skupiny slíbil dohromady tři miliony. Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko věnují shodně po tři čtvrtě milionu eur.

Země budou moci do příspěvků oznámených v rámci konference zahrnout i peníze, které na vývoj vakcíny či léků již věnovaly od konce ledna, kvůli čemuž podle kritiků nebude zcela jasné, kolik nových peněz se povede vybrat a jak úspěšná akce bude.

K iniciativě se navíc nepřipojí USA, jejichž prezident Donald Trump v dubnu oznámil, že Washington přestává financovat WHO, protože podle jeho názoru pandemii nezvládla. Trump kromě toho minulý týden přislíbil, že USA urychlí vlastní vývoj vakcíny, které by chtěl Bílý dům mít do konce roku k dispozici 100 milionů dávek.

Podle expertů by ale v běžné praxi klinické testy zaručující bezpečnost a účinnost vakcíny měly trvat 12 až 18 měsíců.

Jedním z cílů společné snahy přitom je, aby na očkování či léky neměly výsadní právo některé země. "Ti, kteří je vyvinou, budou samozřejmě férově zaplaceni, ale přístup k nim budou mít lidé po celém světě prostřednictvím organizace, kterou vybereme," řekl na úvod konference Macron. Stejně jako Trudeau či někteří další státníci dal i francouzský prezident najevo přání, aby se v budoucnu ke konferenci připojil i Washington.