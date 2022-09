Dárci v USA už utratili miliony dolarů na Trumpovy právní bitvy

Donald Trump v America First Policy Institute agenda ve Washingtonu 26. července 2022.

Washington - V USA přibývá kauz a soudů, kterým čelí bývalý americký prezident Donald Trump. Nejrůznější dárci i Republikánská strana už kvůli tomu musely na soudních poplatcích či výdajích na právnické firmy zaplatit miliony dolarů, napsala britská BBC.

Naposledy tento týden oznámila podání žaloby na Trumpa a jeho tři dospělé děti newyorská generální prokurátorka Letitia Jamesová. Ve více než 200stránkové žalobě podané u newyorského státního soudu na Manhattanu se hovoří o obvinění rodinné firmy The Trump Organization z toho, že se zapojila do "četných podvodů a zkreslování" při přípravě Trumpových finančních výročních prohlášení v letech 2011 až 2021.

Trump jakékoli pochybení popírá a žalobu opakovaně označil za politický "hon na čarodějnice". Na svou obranu jen v tomto případu vynaložil exprezident letos již více než milion dolarů (25,3 milionu Kč), které získal od dárců.

Finance určené na boj s nejrůznějšími obviněními pocházejí zejména z politického akčního výboru (PAC) s názvem Zachraňte Ameriku, který exprezident založil po prohraných volbách. Peníze získává od Trumpových příznivců po celé zemi, vyplývá z údajů Federální volební komise (FEC).

Na internetových stránkách výboru pro získávání financí s názvem Save America (Zachraňte Ameriku), který přispívá jak do výše zmíněného akčního výboru, tak i do druhého Trumpova akčního výboru pojmenovaného Make America Great Again (Vraťme Americe její velikost) se o účtech za právnické firmy nic neuvádí. Je tam pouze uvedeno, že "budoucnost naší země je v sázce a že prezident Trump vyzývá všechny Patrioty, aby se připojili k boji za Záchranu Ameriky".

Z 1,12 milionu dolarů vynaložených na poslední newyorskou kauzu získala více než 942.000 dolarů firma Aliny Habbaové, právničky z New Jersey, které se přezdívá Trumpova mluvčí. Další advokát, Alan Futerfas z New Yorku, dostal v červenci téměř 185.000 dolarů. Futerfas zastupuje v newyorském případu Trumpovy děti - Donalda Jr., Ivanku a Erika.

Jeden z dárců, kterého BBC oslovila, uvedl, že ho vůbec netrápí, na co darované peníze jdou. "Podle mého názoru si s nimi může dělat, co chce," zvedl Rom Solene, republikán z Arizony. "Neustálé nesmysly a šaškárny, které demokraté provádějí muži, který již nezastává žádnou politickou funkci, ukazují, jak daleko jsou demokraté ochotni zajít při persekuci politického oponenta. Nemluvě o tom, že to ukazuje, jak moc se demokraté a další lidé z Washingtonu pana Trumpa bojí," dodal.