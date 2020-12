Dárci by si měli zjistit informace o tom, komu chtějí peníze dát

Praha - Lidé, kteří se rozhodnou v předvánočním čase přispět na dobročinnost, by si měli o příjemci svých peněz předem zjistit dostatek informací. Podpořit by měli projekt, který je jim blízký. Neměli by také podlehnout nátlaku a nechat se k daru přinutit. Radí to Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO) a dTest. V listopadu testovaly čtyři velké dárcovské portály. Poskytnutí podpory přes ně doporučily.

"Adventní čas je směrován k charitě. Je to období, kdy lidé nejvíc myslí na druhé a nejvíc darují. Dárci by se neměli dostat pod nátlak a nějaké citové vydírání. Dar je dobrovolná věc. Kdykoliv je možné odmítnout. Z daru byste měli mít dobrý pocit," uvedl šéf AVPO Marek Šedivý. Podle něj by si lidé předem měli zjistili informace o tom, komu své peníze chtějí dát. Podporovat by měli hlavně projekty, které jsou jim blízké a s nimiž mají případně dobré zkušenosti.

Autoři posuzovali čtyři dárcovské portály, a to Darujme, Daruj správně, Donio a Znesnáze21. Podle ředitelky dTestu Eduardy Hekšové přes ně loni a letos na dobročinnost přiteklo kolem 300 milionů korun. V době srovnání přes ně lidé mohli přispět do 2200 sbírek. Testování se v listopadu zaměřilo na transparentnost informování, srozumitelnost a dostupnost podmínek pro darování, prověřování sbírek a organizací a vstřícnost k dárcům. Odzkoušel se i celý postup darování.

"Neumíme určit jednoznačně výherce a favorita. Každý má někde slabiny a silné stránky. Žádný z portálů ale nemá takovou vlastnost, že bychom ho nedoporučili," uvedla ředitelka dTestu Eduarda Hekšová. Podle ní má každý z dárců své priority, podle nich si vybere. Pro někoho je podstatný projekt, pro někoho jednoduchost či získání potvrzení k odečtu daně.

Podle Hekšové se u všech čtyř sledovaných portálů nedá hned zjistit, kdo je provozuje. U portálu Donio je nutné se k údajům "důsledně proklikat", řekla šéfka dTestu. Všechny portály uvádějí odkaz na podmínky, které jsou srozumitelné. Daruj správně a Znesnáze21 nabízejí prostor jen registrovaným sbírkám, u Donio a Darujme není registrace sbírky povinná. Na provozní poplatky strhává portál Darujme dvě procenta z daru, Daruj správně procento, Znesnáze21 pak 3,96 procenta a Donio případně až pět procent. Potvrzení o daru k odpočtu daně posílají automaticky po zašrktnutí Donio a Znesnáze21, Daruj správně ho dodá registrovaným dárcům. Neregistrovaní si ho musí vyžádat od podpořené organizace. Stejně musí postupovat i ti, kteří přispěli přes portál Darujme.

Pokud je hodnota daru v ČR aspoň 1000 korun a je vyšší než dvě procenta daňového základu, může si ji člověk odečíst z daní. Základ daně si tak může snížit až o 15 procent. Firmy si mohou odečíst až desetinu, když darují minimálně 2000 korun. Pro letošek a příští rok si možná dárci i firmy budou moci daňový základ snížit až o 30 procent. Sněmovna ve středu schválila daňovou novelu. Aby začala platit, musí ji ještě stvrdit Senát a podepsat prezident. Podle Šedivého by to byla významná pobídka k dárcovství.