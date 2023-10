Dánský trenér Priske prodloužil se Spartou smlouvu do roku 2026

Praha - Vedení fotbalové Sparty prodloužilo do roku 2026 smlouvu s trenérem Brianem Priskem. Nové kontrakty podepsali i jeho dánští krajané a asistenti Lars Friis a Christian Clarup. Úřadující ligoví šampioni o tom informovali na klubovém webu.

Priske přišel do Sparty před rokem v létě a podepsal dvouletou smlouvu. Šestačtyřicetiletý bývalý dánský reprezentant hned v první sezoně na lavičce ukončil devítileté čekání Sparty na mistrovský titul.

"Ve Spartě se cítím být velmi šťastný, proto pro mě bylo jednoduché přijmout nabídku k pokračování spolupráce. Vnímám, jak jsem klubem přijímaný, jak je tady hodnocena moje práce. Stále také vidím hodně prostoru pro další progres," řekl Priske po podpisu smlouvy.

"V Brianovi jsme našli správného člověka. Jeho odbornost, vášeň a to, jak se identifikoval se Spartou, je patrné hned na první pohled. Do budoucna nám tento krok přináší stabilitu, nadále pokračujeme v cestě, kterou jsme si vytyčili. Věříme, že Brian získá pro Spartu další titul, že bude nadále rozvíjet naše hráče a že budeme i v budoucnu schopni vyhrávat i evropské zápasy proti kvalitním soupeřům," uvedl sportovní ředitel Pražanů Tomáš Rosický.

Před příchodem do Sparty vedl Priske jako hlavní kouč Antverpy a Midtjylland, s nímž v sezoně 2019/20 vyhrál dánskou ligu. Následně prošel s klubem poprvé v historii do hlavní fáze Ligy mistrů, v závěrečném play off kvalifikace vyřadil Slavii.

Spartu zatím do elitní soutěže nedovedl, Letenští ve 3. předkole LM nestačili na Kodaň a hrají skupinu Evropské ligy. V aktuálním ročníku domácí soutěže jsou obhájci titulu po 11. kole v čele tabulky o dva body před Slavií.

"To, co se nám do této chvíle podařilo, vnímám jako týmový úspěch. Díky zapojení všech lidí v klubu a u A-týmu jsme dokázali propojit dvě kultury, českou a dánskou. Opravdu jsme všichni tvrdě pracovali, bez ohledu na to, zda jsme zrovna měli dobré výsledky nebo jsme prožívali těžší okamžiky. Toho si vážím," přidal Priske.