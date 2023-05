Dánský cyklista Cort vyhrál desátou etapu Gira, v čele závodu zůstal Thomas

Viareggio (Itálie) - Dánský cyklista Magnus Cort vyhrál ve spurtu tří uprchlíků deštivou 10. etapu Gira d'Italia a zkompletoval sbírku triumfů na Grand Tours. Vedení v průběžném pořadí uhájil Brit Geraint Thomas, který růžový dres získal po nedělním odstoupení belgického lídra Remca Evenepoela, jenž měl pozitivní test na koronavirus.

Cort se prosadil v závěru 196 km dlouhé etapy a premiérový etapový vavřín na Giru přidal ke dvěma prvenstvím na Tour de France a šesti triumfům na Vueltě. Stal se 105. cyklistou v historii, který na všech třech prestižních závodech alespoň jednou vyhrál. Minulý týden se stejný kousek podařil jeho krajanovi Madsi Pedersenovi.

Devětadvacetiletý jezdec stáje EF Education-EasyPost do cíle dospurtoval s přehledem před Kanaďanem Derekem Geem a domácím Alessandrem De Marchim, s nimiž strávil v úniku v chladném a nevlídném počasí většinu dne. Před první částí pronásledovatelů měla skupinka náskok 51 sekund. Gee si zopakoval druhé místo z osmé etapy a na velký úspěch dál čeká.

"Mám nesmírnou radost. Byl to hrozně náročný den. Jedna z nejhorších etap, jaké jsem na kole zažil," řekl Cort v rozhovoru v cílovém prostoru. "Nejdřív jsem se musel do čela znovu dotáhnout. Pak mi kvůli dešti přestala fungovat vysílačka, takže jsem nevěděl, jak daleko za námi je peloton. Ale pořád jsme útočili a stálo to za to. Je těžké uvěřit, že se to opravdu stalo," popsal náročný den.

V deštivém počasí se řada cyklistů nevyhnula pádům. Thomas se soustředil na bránění růžového dresu a vedení v průběžném pořadí s přehledem udržel. Před druhým Primožem Rogličem ze Slovinska má dál dvousekundový náskok. Třetí Brit Tao Geoghegan Hart ztrácí pět sekund.

"Bylo hezké vést Giro, i když samozřejmě podmínky nebyly ideální. Na vršcích stoupání byla dost velká zima a sjezdy byly šílené. Jsem rád, že jsem tuhle etapu zvládl v pořádku. V tomhle závodě se může stát cokoliv, zvlášť v takovém počasí," uvedl Thomas.

Ve středu čeká peloton s 219 kilometry nejdelší etapa letošního ročníku a předpověď počasí není ani na další dny pro cyklisty příznivá. Na zvlněné trase z Camaiore do Tortony budou jezdci zdolávat dvě vrchařské prémie třetí a jednu čtvrté kategorie a připravit se musí opět na chlad a mokro.

Giro opustili kvůli koronaviru další tři jezdci

Peloton Gira d'Italia opustili kvůli koronaviru tři další cyklisté. Nákaza z probíhajícího závodu vyřadila Domenica Pozzoviva z Itálie, Svena Erika Byströma a Callum Scotson z Austrálie. Informovala o tom agentura DPA.

Celkem už o Giro kvůli covidu-19 přišlo devět jezdců včetně mistra světa a jednoho z největších favoritů Remca Evenepoela. Belgický cyklista skončil v neděli poté, co vyhrál časovku a dostal se do čela průběžného pořadí.

Ze závodu navíc v průběhu dnešní 10. etapy odstoupil kvůli nespecifikované nemoci kapitán stáje Bora a šestý jezdec průběžné klasifikace Alexander Vlasov. Ruský cyklista vzdal podle sdělení týmu po zhruba 70 ze 196 kilometrů na trase ze Scandiana do Viareggia. V deštivém dni měl Vlasov od startu problémy a nedokázal držet tempo s hlavním polem. V průběžném pořadí ztrácel na vedoucího Gerainta Thomase 63 sekund.

Pořadatelům dělá problémy také počasí a kvůli čerstvému sněhu a nebezpečí lavin museli podle listu La Nouvelliste zkrátit páteční 13. etapu. Místo 207 km se pojede 199 a peloton vynechá Velký Svatobernardský průsmyk, jenž měl být s 2469 metry nad mořem nejvyšším bodem letošního Gira. Novým místem s nejvyšší nadmořskou výškou v letošním ročníku bude Tre Cime di Lavaredo, kde skončí 26. května 183 km dlouhá 19. etapa ve 2304 metrech.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 10. etapa (Scandiano - Viareggio, 196 km): 1. Cort (Dán./EF Education-EasyPost) 4:51:15, 2. Gee (Kan./Israel-Premier Tech) stejný čas, 3. De Marchi (It./Jayco-AlUla) -2, 4. Pedersen (Dán./Trek-Segafredo), 5. Ackermann (Něm./SAE Team Emirates), 6. Oldani (It./Alpecin-Deceuninck) všichni -51, ...113. Černý, 116. Hirt (oba ČR/Soudal-Quick Step) oba -11:19, 127. K. Vacek (ČR/Corratec-Selle Italia) -23:02. Průběžné pořadí: 1. Thomas (Brit./Ineos-Grenadiers) 39:26:33, 2. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) -2, 3. Geoghegan Hart (Brit./Ineos-Grenadiers) -5, 4. Almeida (Portug./SAE Team Emirates) -22, 5. Leknessund (Nor./DSM) -35, 6. Caruso (It./Bahrajn-Victorious) -1:28, ...51. Hirt -40:18, 105. K. Vacek -1:28:31, 125. Černý -1:50:53.