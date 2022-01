Kodaň - Dánsko chce mít do roku 2030 vnitrostátní leteckou dopravu bez emisí, oznámila v novoročním projevu premiérka Mette Frederiksenová. Připustila ale zároveň, že řešení k dosažení tohoto cíle její vláda teprve musí připravit. Dánsko má v úmyslu do roku 2030 snížit celkový objem uhlíkových emisí o 70 procent ve srovnání s rokem 1990, uvedla BBC.

"Cestovat znamená žít, a proto létáme," řekla Frederiksenová, když oznamovala svůj plán. "Když jiné země ve světě jsou příliš pomalé, tak Dánsko musí převzít vůdčí roli a zvednout laťku ještě víc," dodala. Dosáhnout takzvaného zeleného létání bude podle ní těžké, ale vědci a podniky na tom pracují.

Evropský výrobce letecké techniky Airbus už oznámil plány na vývoj letadel na vodík, v provozu by mohla být do roku 2035. Pokud se bude vodík nutný k pohonu letadel vyrábět z obnovitelných zdrojů, mohla by to být pro Dánsko cesta, jak svého cíle dosáhnout. Zatím ale není jasné, zda bude potřebná technologie včas k dispozici a hlavně zda budou náklady na její pořízení přijatelné, pokud má Kodaň svého cíle dosáhnout do roku 2030.

Švédsko už také oznámilo plány učinit svou vnitrostátní leteckou dopravu zcela bez uhlíkových emisí do roku 2030, u mezistátních letů chce tohoto cíle dosáhnout do roku 2045. Vláda už také oznámila, že počítá se zavedením vyšších letištních poplatků pro ta letadla, která více znečišťují ovzduší.

Francie se mezitím chystá zakázat vnitrostátní lety, které je možné nahradit železniční dopravou s dojezdovou vzdáleností do dvou a půl hodiny. Takové opatření by mohlo ovlivnit cestování mezi Paříží a městy jako Nantes, Lyon či Bordeaux.