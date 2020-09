Dánsko a Švýcarsko zařadily ČR mezi rizikové země

Kodaň/Bern/Bukurešť/Praha - Dánsko a Švýcarsko zařadily Českou republiku na seznam rizikových zemí kvůli vysokému nárůstu počtu případů koronavirové nákazy. Od dnešních 24:00 SELČ budou do Dánska vpuštěni z ČR jen ti, kdo mají k cestě pádný důvod. Turisté nikoliv. Informovalo o tom dnes české ministerstvo zahraničí a dánská média. Švýcarsko rozhodlo, že od pondělí bude po příjezdu z ČR povinná karanténa. Při cestě z Rumunska nebude od pondělí nutný test či karanténa.

Dánské úřady aktualizují svá doporučení týkající se cestování vždy ve čtvrtek odpoledne. Dánská rozhlasová a televizní stanice DR dnes uvedla, že Česko bylo přeřazeno ze žluté do oranžové kategorie zemí, které Kodaň nedoporučuje svým občanům navštěvovat, pokud to není nutné. Z ČR budou na dánské území vpuštěni jen ti, kteří svou cestu mohou náležitě zdůvodnit.

Za odůvodněné považují dánské úřady cesty za prací, k pracovnímu pohovoru, z důvodu přepravy či dodávky zboží a podobně. Do Dánska mohou přicestovat i studenti za účelem vysokoškolského a středoškolského studia, či za účelem studijní stáže, uvedl na twitteru Černínský palác. Vstup je povolen také rodinným příslušníkům s přímou rodinnou vazbou, jako je rodič, dítě či sourozenec, a nesezdaným partnerům osob, které žijí v Dánsku. Za dostatečný důvod se považuje i účast při porodu či na pohřbu.

Podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí mělo Česko v posledních dvou týdnech v průměru 38 nových nákaz denně na 100.000 obyvatel, uvedla stanice DR. Dánské úřady řadí mezi rizikové takové země, které mají v průběhu jednoho týdne denní přírůstek infekcí vyšší než 30 na 100.000 obyvatel.

Kromě množství nově nakažených berou dánské úřady v úvahu také například míru testování v dané zemi, aby zjistily, jak velké procento testovaných lidí bylo pozitivních. Kromě Česka řadí Kodaň mezi rizikové země rovněž například Francii, Belgii či Španělsko.

Česko bude od pondělí na švýcarském karanténní seznamu

Švýcarsko zařadilo Českou republiku kvůli šíření koronaviru na seznam rizikových zemí. Od pondělí, kdy vstoupí opatření v platnost, budou muset lidé po příjezdu z Česka do desetidenní karantény. Dnešní informaci švýcarských zdravotnických úřadů ČTK potvrdila zástupkyně velvyslankyně ČR v Bernu Irena Valentová.

Podle Valentové se povinná desetidenní karanténa nebude vztahovat na tranzit Švýcarskem do 24 hodin, ani přestupy na navazující lety na letištních terminálech.

Při cestě z Rumunska nebude od pondělí nutný test či karanténa

Při návratu z Rumunska nově nebude od pondělí nutná karanténa či negativní test na onemocnění covid-19. Ministerstvo zdravotnictví zemi zařadí na seznam s nízkým rizikem nákazy. Povinnost bude platit jen při cestě ze Španělska včetně Kanárských ostrovů. Resort to uvedl v dnešní tiskové zprávě k pravidelné aktualizaci mapy cestovatele. Situace se podle něj zhoršuje ve Francii, kam ministerstvo doporučuje cesty zvážit.

Kanárské ostrovy budou do zemí s vysokým rizikem nákazy zařazeny od pondělí, ministerstvo to už ale avizovalo před týdnem. Na české občany se po návratu vztahuje povinnost do 72 hodin podstoupit test na koronavirus na území České republiky. Španělsko totiž překračuje 100 případů pozitivně testovaných na 100.000 obyvatel, u Rumunska je to podle resortu 83 až 85 případů. Chorvatsko zůstává též pod limitem, zatímco ve Francii se situace výrazně zhoršila, uvedlo ministerstvo.

"Vzhledem k současné situaci ohledně zvýšeného výskytu onemocnění v evropských zemích doporučujeme všem občanům ČR dobře zvážit cestování do rizikových oblastí, které mají vyšší počty případů onemocnění. Při cestách je nutné dbát na ochranu sebe a svého okolí a řídit se důsledně pravidly v dané zemi," uvedla hlavní hygienička Jarmila Rážová.

Povinností každého cestovatele je po návratu z rizikové oblasti co nejdříve informovat krajskou hygienickou stanici a absolvovat test na covid-19. "Výsledek je pak nutné oznámit hygienické stanici nejpozději do 72 hodin od příjezdu do ČR," dodala Rážová. Do oznámení výsledku lidé mají omezený volný pohyb vyjma cest do práce, školy, k obstarávání základních životních potřeb, do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb a podobně. V případě neabsolvování testu musí cestovatel do čtrnáctidenní karantény.