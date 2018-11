Kodaň - Dánsko a Finsko zastavují vývoz zbraní do Saúdské Arábie. Podobně jako už dříve Německo tím obě země reagují na vraždu novináře Džamála Chášukdžího na konzulátu Saúdské Arábie v Istanbulu a na zapojení Rijádu do bojů v Jemenu, kde saúdskoarabské zbraně zabíjejí civilisty. Informovala o tom dnes agentura AP. K zastavení vývozu zbraní do Saúdské Arábie vyzval evropské země Evropský parlament. Německo tak učinilo v říjnu.

"Je důležité, aby Dánsko poukázalo na to, že působení Saúdské Arábie je v mnoha oblastech ničivé. Je třeba s tím skoncovat," řekl dánský ministr zahraničí Anders Samuelsen v rozhovoru, který dnes odvysílala dánská stanice TV 2.

Podle televize v Dánsku při dojednávání exportních zbrojních kontraktů funguje ministerstvo zahraničí jako konzultant. Samuelsen řekl, že další povolení vývozu zbraní do Saúdské Arábie nebudou vydávána.

Finsko jako hlavní důvod ukončení exportu zbraní do Saúdské Arábie uvedlo válku v Jemenu. Finové proto zároveň zastavují vývoz zbraní také do Spojených arabských emirátů (SAE). Saúdská Arábie a SAE stojí v čele vojenské koalice, která od roku 2015 na straně jemenské vlády bojuje v jemenské válce proti šíitským povstalcům. Od začátku konfliktu si boje v Jemenu podle OSN vyžádaly zhruba 10.000 lidských životů a vyústily v jednu z nejzávažnějších humanitárních krizí na světě.

Finsko zároveň oznámilo, že ukončením exportu vojenské techniky do těchto zemí dodržuje kritéria EU na vývoz zbraní, která se soustředí na dodržování lidských práv a zajištění bezpečnosti, stability a regionálního míru. Přesné údaje týkající se vývozu zbraní z Finska do Saúdské Arábie a SAE podle AP nejsou k dispozici.

K ukončení prodeje zbraní vyzývají také humanitární organizace působící v Jemenu. "Evropské vlády v Jemenu na jedné straně pomáhají zachraňovat životy, na straně druhé přilévají oleje do ohně prodejem zbraní Saúdské Arábii a jejím spojencům," uvedla mezinárodní charitativní organizace Oxfam.

Chášukdží byl brutálním způsobem zabit na konzulátu v Istanbulu 2. října. Saúdská Arábie vraždu přiznala se zpožděním, původně ji popírala. Dodnes se nenašlo tělo a Rijád odmítl jakýkoli podíl korunního prince Muhammada bin Salmána.