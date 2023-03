Kodaň - Dánské úřady vyzvedly ze dna moře "záhadný" objekt, který byl v těsné blízkosti plynovodu Nord Stream 2 v Baltském moři. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na Dánský energetický úřad. Podle něj objekt, který se jeví jako námořní kouřová bóje, nepředstavuje bezpečnostní riziko.

Potrubí plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2, kterými Rusko posílalo a plánovalo posílat plyn do Německa a dále Evropy, loni v září poškodily dosud nevysvětlené výbuchy. V tu dobu plynovodem Nord Stream 1 plyn neproudil, což Rusko zdůvodňovalo nutnou údržbou. Nord Stream 2 sice byl dokončen, ale kvůli válce na Ukrajině a protiruským sankcím nebyl spuštěn.

Podle dánské armády byl objekt vyzvednut z hloubky 73 metrů. "Vyšetřování naznačuje, že objekt je prázdná námořní kouřová bóje, která se používá k vizuálnímu značkování. Objekt nepředstavuje bezpečnostní riziko," ujistil energetický úřad, podle něhož bylo vyzvednutí předmětu dokončeno v úterý.

Loňské výbuchy potrubí byly pravděpodobně důsledkem sabotáže, ale úřady okolních zemí pachatele stále neznají. Rusko označilo incident za teroristický útok a naznačilo, že za ním stojí západní země. List The New York Times nedávno napsal, že za sabotáží mohla stát proukrajinská skupina. Ukrajina jakékoli zapojení do věci odmítá.