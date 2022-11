Daňoví odborníci nečekají výraznější negativa pro stát po zrušení EET

Praha - Zrušení elektronické evidence tržeb (EET) by nemělo přinést státu výraznější negativa. Evidence by navíc do budoucna měla stále menší smysl, protože roste podíl bezhotovostních plateb. Shoduje se na tom většina odborníků na daňovou problematiku, které ČTK oslovila. Někteří ale upozorňují na to, že kdyby byl systém EET dotažený, mohl být významným krokem k digitalizaci státní správy.

Sněmovna dnes ve třetím čtení schválila zákon, který EET ruší. Proti zrušení evidence vystupovalo hnutí ANO, které v době svého vládního působení tento nástroj prosadilo.

"Od zavedení EET se očekával přínos zejména v podobě navýšení příjmů státního rozpočtu v řádech desítek miliard korun a zprůhlednění a narovnání podnikatelského prostředí. Co se týče prvně zmíněného, je pravdou, že k nárůstu příjmů státního rozpočtu došlo. Jelikož bylo nicméně souběžně zavedeno několik dalších opatření v daňové oblasti s obdobnými cíli, je poměrně těžké odhadnout, jaký vliv na nárůst příjmů mělo konkrétně zavedení EET. Dopady EET na narovnání podnikatelského prostředí jsou pak kvantifikovatelné ještě obtížněji," uvedla daňová poradkyně společnosti Mazars Gabriela Ivanco.

"EET byl od počátku problematický projekt, u něhož sice bylo možné měřit náklady, ale ne efekt. Nešlo jen o náklady na straně státu, ale také podnikatelů. Největšími z nich byly ztráty produktivního času. Všichni jsme si neradi zvykali na to, že jsou vydávané účtenky náhle dvakrát tak dlouhé, že čekáme v obchodech a restauracích déle na obsloužení a zaplacení. Daňová správa si od toho slibovala vyšší výběr daně a méně podvádění s krácením tržeb. Doložit úspěch v tomto směru průkazně nikdy nedokázala," řekl daňový poradce a jednatel společnosti Kodap Vlastimil Sojka. Upozornil také na to, že výrazně roste podíl bezhotovostních plateb, na které se EET nevztahovala. "Blížíme se době, kdy bude placení v hotovosti za zboží a služby výjimkou a krátit daně cestou zatajování hotovostních příjmů nepůjde," uvedl.

"Podíl hotovostních plateb na tržbách podnikatelského sektoru by se tak měl v nejbližších letech snížit asi na 20 procent celkových tržeb. Je tedy otázkou, zda při takovýchto objemech hotovostních plateb by zachování EET stále vedlo k pozitivní bilanci pro státní rozpočet, vezmeme-li v úvahu náklady na provoz příslušného systému, a EET by nebyla spíše kontraproduktivní," uvedla Ivanco.

Partner společnosti Moore Technology Miloslav Rut soudí, že když už byla EET zavedena, nemělo v době pandemie covidu-19 dojít k jejímu pozastavení. Část podnikatelů podle něj poté začala znovu preferovat hotovostní transakce. "Dotažený systém elektronické evidence tržeb přitom mohl být významným krokem vpřed v rámci digitalizace státní správy. Právě takový nástroj fungující v plném rozsahu měl mimo jiné potenciál být dobrým pomocníkem například ve chvílích, kdy je nutné vyměřovat kompenzace podnikatelům podobně, jako tomu bylo v době pandemických restrikcí," uvedl Rut.