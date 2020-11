Daňové změny způsobí výrazný propad příjmů, kritizují kraje

Praha - Představitelé krajů mají obavy z dopadu dnes schválených daňových změn na krajské rozpočty. Jen Olomoucký kraj odhaduje výpadek příjmů na téměř 800 milionů korun a Moravskoslezský na 750 milionů. S vládou proto chtějí hejtmani jednat o kompenzacích pro samosprávy, zjistili krajští zpravodajové ČTK. Jihomoravský kraj očekává příští rok propad příjmů ze sdílených daní skoro 1,4 miliardy Kč oproti loňsku. Sněmovna v noci na dnešek schválila daňový balíček, který mimo jiné zrušil superhrubou mzdu a zavedl daně z příjmu 15 procent a 23 procent.

Za dobrou zprávu pro lidi, kterým se zvýší příjem, označil daňové změny hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO). "Pro kraje, města a obce to je naopak špatná zpráva, protože se budou muset vyrovnat s výpadkem v příjmech. Roční výpadek na daních jen pro šestnáctitisícový Rožnov pod Radhoštěm na Vsetínsku, kde je starostou, odhadl Holiš na pět až deset milionů korun. "U kraje to bude více jak desetinásobek, bavíme se řádově o částce mezi 100 až 250 miliony korun," uvedl hejtman. Dodal, že do konce roku bude potřeba ještě jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) o kompenzacích pro kraje i obce.

Olomoucký hejtman Josef Suchánek (Piráti a STAN) odhaduje, že daňové změny způsobí kraji výpadek téměř 800 milionů Kč ročně. "Je to obrovská částka a budeme s tím mít opravdu velké potíže," řekl ČTK. Připomněl, že příjmy kraje už tak negativné ovlivní dopady pandemie koronaviru. Podle Suchánka bude velký problém tak výraznému propadu příjmů přizpůsobit výdaje krajského rozpočtu.

Sněmovnou schválená daňová opatření kritizuje ve vztahu ke krajskému rozpočtu také jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). "Teď budu mít při práci s rozpočtem v ruce jen červenou tužku a škrtat," varoval na twitteru. Lidem vzkázal, že až budou mít dojem, že kraj není schopen nic opravit či postaví, mají volat přímo na vládu. Jihomoravský kraj očekává příští rok propad příjmů ze sdílených daní skoro 1,4 miliardy Kč oproti loňsku. Většina výpadku jde právě na vrub daňovým změnám.

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO) čeká, že kraj přijde ročně o zhruba 750 milionů. "S přijetím zákona o zrušení superhrubé mzdy nebyla přijata žádná kompenzační opatření vůči samosprávám," stěžuje si Vondrák, který je zároveň poslancem. "Absolutně nezbytné bude v co nejkratší době rozhodnout o novém rozpočtovém určení daní," uvedl na twitteru.

Výpadek příjmů v řádu stamilionů korun očekává v krajském rozpočtu náměstkyně karlovarského hejtmana Jana Mračková Vildumetzová (ANO). "Zatím jde o odhad mezi 200 až 400 miliony korun," uvedla. Kraje se podle ní budou snažit získat od státu kompenzace a stejný přístup čeká od měst a obcí. O dalších 540 milionů korun přijde podle odhadů příští rok Liberecký kraj, což ohrozí investice a některé služby, obává se hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Dodal, že asociace krajů chce s vládou intenzivně jednat o změně rozpočtového určení daní, která by aspoň částečně vrátila veřejným rozpočtům vzniklý výpadek.

Poměrně zásadní dopad na hospodaření kraje budou mít daňové změny i podle náměstka plzeňské hejtmanky pro ekonomiku Pavla Karpíška (ODS). Původní odhad výpadku příjmů byl podle něj kolem 300 až 350 milionů korun.

"V těch nejdrastičtějších odhadech i ministerstva financí, když počítali tu nejhorší variantu, tak by to mohlo být i 800 milionů. Pokud by to tak bylo, tak skoro můžeme zhasnout, zamknout a jít," uvedl Karpíšek. Při naplnění drastičtějších predikcí propadu daňových výnosů příští rok by kraj podle něj nejen že nemohl investovat do nových akcí, ale do delšího období by se musela rozložit i údržba majetku kraje. Nižší by byly dotační programy, na které se dlouhodobě spousta obcí i subjektů spoléhala.

Jihomoravský kraj očekává příští rok propad příjmů ze sdílených daní skoro 1,4 miliardy Kč oproti loňsku. ČTK to dnes řekla mluvčí kraje Monika Brindzáková. Loni byly příjmy ze sdílených daní přes 7,34 miliardy, příští rok by měly být 5,97 miliardy korun. Podle Brindzákové jde většina výpadku na vrub zrušení superhrubé mzdy. Kraj situaci srovnává s rokem 2019, protože letošní rok ještě není uzavřený.

Zrušení superhrubé mzdy zrušili v noci na dnešek poslanci. Nyní návrh projedná Senát a musí jej podepsat prezident. Brindzáková uvedla, že podle aktuální predikce ministerstva financí by měly být příjmy krajů ze sdílených daní příští rok nižší o 18,6 procenta.

"V roce 2019 byly příjmy Jihomoravského kraje ze sdílených daní ve výši 7,336 miliardy korun, propad 18,6 procenta je 1,365 miliardy korun. To znamená, že příjem ze sdílených daní bude v roce 2021 ve výši 5,971 miliardy korun," uvedla Brindzáková. Zrušení superhrubé mzdy bude mít podle ní dopad na kraje ve výši 11,4 miliardy korun, což pro jižní Moravu znamená výpadek asi miliardu. "Většina výpadku tak půjde na vrub zrušení superhrubé mzdy," uvedla Brindzáková.

Zatím není jasné, kde bude kraj hledat úsporu. Minulý týden zvolený hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) dnes na dotaz ČTK ohledně škrtání v rozpočtu odpověděl, že by vše mělo být vyřešeno k 26. listopadu. Více podrobností neřekl. Na twitteru ale uvedl, že kvůli schváleným opatřením a hlavně kvůli zrušení superhrubé mzdy "bude mít při práci s rozpočtem v ruce jen červenou tužku a škrtat". Dodal, že v kraj nebude schopný nic postavit ani opravit, a proto by se lidé měli obracet přímo na vládu.

Jihomoravský kraj má na letošní rok schválený rozpočet s příjmy 11,1 miliardy a výdaji 12 miliard korun. Rozdíl plánoval pokrýt úvěry i penězi z minulých let. Oproti dřívějším rozpočtům je ten na letošní rok o několik miliard vyšší kvůli nákupu vlaků za 6,6 miliardy korun.

V průběhu roku ale kraj ještě dostává další miliardy z ministerstva školství, práce a sociálních věcí nebo dopravy, které přerozděluje. I s těmito penězi, které krajem takříkajíc jen "protečou" do dalších organizací, tak rozpočet přesahuje 20 miliard korun.