Daňové úlevy k Ukrajině by mohla Sněmovna schvalovat v pátek

Praha - Vládní daňovou předlohu, která zavádí některá daňová zvýhodnění související s pomocí válkou sužované Ukrajině, by mohla Sněmovna schvalovat tento pátek. Sněmovna dnes novelu propustila do třetího čtení a poslanci ani rozpočtový výbor k ní nevznesli pozměňovací návrhy. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) poté řekl, že se bude snažit, aby Sněmovna zařadila třetí čtení na pátek. Předloha kromě jiného i pro letošní rok prodlužuje možnost odečíst si od základu daně dary poskytnuté na zákonem stanovené účely až do 30 procent základu.

Stanjura dnes na dotaz předsedkyně klubu ANO a bývalé ministryně financí Aleny Schillerové potvrdil, že ministerstvo pracuje na prodloužení rychlejších odpisů majetku firem. Sněmovna rychlejší odpisy už jednou schválila v daňovém balíčku v roce 2020, a to pro majetek pořízený v letech 2020 a 2021. Firmy a podnikatelé mají možnost si vybraný majetek odepsat za kratší dobu. Stanjura uvedl, že ministerstvo zvažuje, že by rychlejší odpisy prodloužilo i pro příští rok, protože od roku 2024 chce představit nový systém odepisování, který by měl od roku 2024 začít platit.

Navržené daňové úlevy se týkají darů poskytnutých v letošním roce. Od daně bude osvobozen bezúplatný příjem poskytnutý v letošním roce za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny. Vláda sice připouští, že pojem obranné úsilí není definován, ale podle ní se tím bude rozumět cokoliv, co může sloužit k podpoře obranyschopnosti Ukrajiny, včetně zajištění souvisejících potřeb osob, které se na této obranyschopnosti podílejí.

Vládní předloha prodlužuje i pro letošní rok vyšší limit pro odpočet darů na zákonem stanovené účely u fyzických osob. Za roky 2020 a 2021 bylo možné si snížit základ daně o poskytnuté dary až o 30 procent. Nově má tento limit platit i pro letošní rok. Zvýšení limitu schválila Sněmovna v minulém období v souvislosti s pandemií covidu na popud tehdy opozičních stran. U právnických osob se bude tato možnost týkat zdaňovacích období ukončených od letošního 1. března do 28. února příštího roku.

Nově by také měli mít možnost odečtu od základu daně i daňoví poplatníci z Ukrajiny, pokud jejich zdanitelné příjmy ze zdrojů na území ČR tvoří nejméně 90 procent zdanitelných příjmů. Pro letošní rok bude od daně osvobozen příjem ukrajinských zaměstnanců spočívající v tom, že jim a jejích rodinným příslušníkům zaměstnavatel poskytne ubytování v ČR kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině.