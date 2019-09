Daňové příjmy mají podle návrhu rozpočtu stoupnout o šest procent

Praha - Daňové příjmy státního rozpočtu včetně plateb pojistného na sociální zabezpečení by v příštím roce měly stoupnout o šest procent na 1,4 bilionu korun, tedy o 79,7 miliardy korun. Složená daňová kvóta vyjadřující daňovou zátěž by měla příští rok stoupnout na nejvyšší úroveň minimálně od roku 2015, a to na 35,9 procenta. Vyplývá to z materiálů ministerstva financí k návrhu státního rozpočtu na příští rok, který bude v pondělí schvalovat vláda. Podle ministerstva financí ovšem zvýšení daňové kvóty automaticky neznamená, že se zvyšuje daňové zatížení obyvatelstva.

Složená daňová kvóta vyjadřuje podíl daní včetně cla a povinných příspěvků na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění na hrubém domácím produktu.

Čistě z daní by měl státní rozpočet příští rok získat 818,6 miliardy korun, tedy o 49,7 miliardy více než letos. Z daně z přidané hodnoty by to mělo být 319,7 miliardy korun, zatímco pro letošní rok naplánovalo MF 297,9 miliardy korun. Z digitální daně by měl stát příští rok získat podle materiálu 2,1 miliardy korun.

Návrh na zavedení sedmiprocentní digitální daně pro velké internetové firmy, jako jsou Facebook a Google, poslalo MF nedávno vládě. Zákon by mohl platit od poloviny příštího roku. Ročně by měla daň do rozpočtu přinést pět miliard korun.

Výběr pojistného na sociální zabezpečení by měl stoupnout o 30 miliard na 586,4 miliardy korun

Celkové příjmy rozpočtu mají být podle návrhu MF v příštím roce 1,578 bilionu korun a výdaje 1,618 bilionu korun. Schodek by tak měl být 40 miliard korun. MF přitom vycházelo ze srpnových odhadů vývoje ekonomiky, podle kterých by v příštím roce měla ekonomika růst o 2,2 procenta.

Vývoj daňové kvóty dle rozpočtové skladby ČR:

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Složená v procentech 32,6 33,6 34,2 35 35,2 35,9

Zdroj: MF