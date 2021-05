Dánové porazili poprvé na MS Švédy, Němci vyhráli i druhý zápas

Riga - Hokejisté Dánska porazili na mistrovství světa v Lotyšsku poprvé v historii šampionátů Švédy. Na výhře 4:3 se podílel čtyřmi body útočník Nicklas Jensen. Hokejisté Německa porazili Norsko 5:1 a vyhráli i druhý zápas na MS.

Dánové porazili poprvé na MS Švédy, Jensen se pod výhru 4:3 podepsal hattrickem

Pro oba severské celky, které patří mezi soupeře českého týmu v základní skupině A, to bylo dnes první vystoupení v Rize. Favorizovaný výběr Tre kronor vedl po bezbrankové úvodní třetině 1:0 a 2:1, ale soupeř především zásluhou Jensena otočil stav až na 4:2. Švédům nakonec nebylo nic platné ani tříbodové vystoupení útočníka Carla Klingberga, jenž dal dva góly a na třetí nahrál.

Úvodní dějství skončilo sice bez branek, ale vlažný výkon Švédů tak trochu předznamenal dění v dalších třetinách. Dánové vyhráli na střely mezi tyčky 7:3. Sörensen sice už ve druhé minutě rozezvučel horní tyčku za zády dánskégo gólmana Dahma, ale pak nevyužil dvě slibné příležitosti True.

Brankostroj ve druhé části odstartoval Klingberg, jemuž však kotouč do šance naservíroval velmi nepovedenou přihrávkou dánský útočník Meyer. Po polovině utkání bylo vyrovnáno, když načal své parádní vystoupení Nicklas Jensen. Na jeho teč Jakobsenova nahození neměl Fasth šanci zareagovat.

Přestože Švédové si vzali ve 36. minutě vedení zpět, už při odchodu do kabin během druhé přestávky prohrávali 2:3. Nicklas Jensen nejprve zavěsil bekhendem do horního růžku při hře ve čtyřech na obou stranách a jen o 36 sekund později krásně našel Kristensena, který nezaváhal. Fastha pak při další šanci Dánů zachránila branková konstrukce.

Ve 46. minutě vytáhl velmi důležitý zákrok Dahm proti Olofssonovi, který na něho jel sám, ale s bekhendovým blafákem neuspěl. Disciplinovaní Dánové nehráli za celý zápas ani jediné oslabení. Sami se pak prosadili v přesilovce a Nicklas Jensen završil hattrick. V 51. minutě odpověděl svou druhou trefou Klingberg. Znovu pak neuspěl Olofsson.

Už dvě minuty před koncem to Švédové zkusili v šesti bez gólmana. Jen chvilku nato měli štěstí, když dalekonosný pokus Larsena skončil těsně mimo. Následoval oddechový čas favorita, který pak až do závěrečné sirény mačkal Dány před Dahmem, ale bez úspěchu v podobě kýženého vyrovnání.

Hokejisté Německa porazili Norsko 5:1 a vyhráli i druhý zápas na MS

Hokejisté Německa porazili na mistrovství světa v Rize Norsko 5:1 a vyhráli i druhý zápas na turnaji. Stejně jako v pátek proti Itálii si i dnes Němci vypracovali klíčový náskok ve druhé třetině, ve které se třikrát střelecky prosadili. Svěřenci finského trenéra Toniho Söderholma jsou s šesti body v čele základní skupiny B a úspěšně vykročili za postupem do čtvrtfinále.

Němci nastoupili do druhého duelu na MS 18 hodin po skončení prvního, kouč Söderholm se přesto rozhodl vsadil na stejnou sestavu. Pouze vyměnil brankáře a místo Brückmanna dostal šanci Niederberger.

Nebezpečnější situace musel v první třetině řešit jeho protějšek Haukeland, který také jako první inkasoval. Šestnáct sekund před koncem úvodní části jej překonal Plachta, jenž dokázal ve vzduchu tečovat střelu kapitána Moritze Müllera od modré čáry.

Stejně jako v pátek Němci rozhodli ve druhé třetině. Nejprve Gewanke potrestal faul Lilleberga, poté využil chybu Holma v rozehrávce Pföder a ve 31. minutě podtrhl vydařenou část svého týmu z brejku Reichel, jenž na obranné modré čáře obral o puk Kaasastula.

Norové ale nerezignovali a podařilo se jim zásluhou Lilleberga, jenž lehce tečoval střelu Mathise Olimba, snížit. Žádné drama se ale nekonalo. Niederberger sice musel následně předvést několik dobrých zákroků, poslední slovo měl ale Bergmann.

Výsledky Mistrovství světa v hokeji v Rize

Skupina A

Dánsko - Švédsko 4:3 (0:0, 3:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 31. Nicklas Jensen (Jakobsen, Nicholas Jensen), 38. Nicklas Jensen (Boedker), 39. Kristensen (Nicklas Jensen, M. Lauridsen), 49. Nicklas Jensen (M. Lauridsen, Boedker) - 23. C. Klingberg, 36. Tömmernes (C. Klingberg), 51. C. Klingberg (Lundkvist). Rozhodčí: Gofman (Rus.), Sidorenko - Goljak (oba Běl.), Šalagin (Rus.). Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. Bez diváků.

Sestavy:

Dánsko: Dahm - Lassen, M. Lauridsen, O. Lauridsen, Jensen Aabo, O. Larsen, Nicholas Jensen, Kristensen - Nicklas Jensen, Jakobsen, Boedker - Andersen, Jesper Jensen, Hardt - Bau, True, Meyer - Poulsen, M. Madsen, Olesen - From. Trenér: Heinz Ehlers.

Švédsko: Fasth - Tömmernes, Lundkvist, Pilut, Nygren, Dahlbeck, Lööv, Pudas - Rakell, Lundeström, Olofsson - A. Kempe, Holmberg, Sörensen - Friberg, Rasmussen, M. Kempe - O. Lindberg, P. Lindholm, C. Klingberg - Wingerli. Trenér: Johan Garpenlöv.

Skupina B

Norsko - Německo 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 37. Lilleberg (M. Olimb, Haga) - 20. Plachta (M. Müller, Seider), 24. Gawanke (Brandt, Noebels), 27. Pföderl (Reichel, Noebels), 31. Reichel, 45. Bergmann (Nowak, Krämmer). Rozhodčí: Bruggeman (USA), Gouin - McCrank (oba Kan.), Constantineau (Fr.). Vyloučení: 3:2, navíc Lilleberg (Nor.) 10 min. Využití: 0:1. Bez diváků.

Sestavy:

Norsko: Haukeland - Lilleberg, Holös, Lesund, Espeland, Kaasastul, Krogdahl, Holm - Pettersen, K. A. Olimb, Rosseli Olsen - Olden, Trettenes, Lindström - Haga, M. Olimb, Valkvae Olsen - Röymark, Brekke Henriksen, Kristiansen - Solem. Trenér: Petter Thoresen.

Německo: Niederberger - Seider, M. Müller, Holzer, Brandt. Nowak, Wagner, Gawanke, J. Müller - Rieder, Krämmer, Kühnhackl - Pföderl , Noebels, Reichel - Eisenschmid, Loibl, Plachta - Tiffels, Kastner, Bergmann. Trenér: Toni Söderholm.