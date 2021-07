Dánové po výhře nad českými fotbalisty zkusí v semifinále Eura překvapit Anglii

Londýn - Fotbalisté Dánska po čtvrtfinálové výhře 2:1 nad Českou republikou zkusí ve středečním semifinále mistrovství Evropy v Londýně překvapit favorizovanou Anglii. Domácí, kteří na turnaji ještě neinkasovali, usilují o premiérový postup do finále Eura. Utkání na stadionu Wembley začne ve 21:00.

"Máme báječnou příležitost. Můžeme vstoupit do historie, protože jsme nikdy nebyli ve finále evropského šampionátu. Ale tenhle tým není pod velkým tlakem, je to pro něj další výzva, kterou může splnit," citoval anglického trenéra Garetha Southgatea web UEFA.com.

Dánové z dosavadních 21 vzájemných duelů vyhráli jen čtyřikrát, ale právě v posledním měření sil loni v říjnu Anglii v Lize národů nečekaně porazili ve Wembley 1:0. Předchozí utkání v Kodani skončilo bez branek.

"Na podzim jsme hráli s Dánskem dva zápasy. Už tehdy jsem věděl, jak dobrý je to tým a znovu to dokázali na tomto turnaji. Bude to fantastické střetnutí," prohlásil Southgate, jehož výběr na závěr skupiny porazil českou reprezentaci 1:0.

"Dobře víme, že nás čeká hodně silný tým, který bude mít doma obrovskou podporu. Ale máme s nimi dobré zkušenosti a věříme si. Angličané jsou favoriti, ale budou muset hrát opravdu dobře, pokud nás budou chtít porazit," řekl dánský kouč Kasper Hjulmand.

Anglie má výtečnou formu. Vyhrála 10 z posledních 11 zápasů a neinkasovala sedmkrát po sobě (celkem 662 minut), což je národní rekord. "Tohle je pro nás velké plus, sedm čistých kont v řadě je pozoruhodný počin. Ale není to zásluha pouze nás obránců a brankáře, je to díky práci celého týmu," uvedl obránce Harry Maguire.

Southgateovi svěřenci, kteří usilují o první trofej od zlata na mistrovství světa 1966, byli za výkony ve skupině kritizováni. Ve vyřazovací části ale zatím působí suverénně i díky střeleckému probuzení kapitána Harryho Kanea. Útočník Tottenhamu v osmifinále pomohl gólem k výhře 2:0 nad Německem a ve čtvrtfinále se trefil dvakrát při triumfu 4:0 nad Ukrajinou.

Seveřané jsou v semifinále Eura poprvé od roku 1992, kdy šampionát senzačně vyhráli. "Rádi bychom naše hrdiny z dětství napodobili a dosáhli podobného úspěchu. Věřím, že naše cesta ještě ve středu neskončí," prohlásil dánský záložník Thomas Delaney.

Postupující si v nedělním finále ve Wembley zahraje o zlato s vítězem dnešního utkání Itálie - Španělsko, které se hraje také v Londýně. Díky navýšení kapacity může na obě semifinále i finále přijít kolem 60.000 diváků.

Statistické údaje před semifinále Anglie - Dánsko Výkop: středa 7. července, 21:00 (Londýn). Rozhodčí: Makkelie - Steegstra, De Vries - Van Boekel (video, všichni Niz.). Umístění v žebříčku FIFA: 4. - 10. Bilance: 21 12-5-4 36:20. Bilance na ME: 1 0-1-0 0:0. Předpokládané sestavy: Anglie: Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Phillips, Rice - Sancho (Saka), Mount, Sterling - Kane. Dánsko: Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard - Stryger Larsen, Höjbjerg, Delaney, Mähle - Braithwaite, Dolberg, Damsgaard. Absence: Alexander-Arnold, D. Henderson (oba zranění), Saka (nejistý start) - Eriksen (nemoc). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Kane (37) - Eriksen (36). Nejlepší střelci na ME: Kane, Sterling - Dolberg (všichni 3). Zajímavosti: - Anglie se s Dánskem 2x utkala loni na podzim v Lize národů, v Kodani s ním remizovala 0:0 a ve Wembley mu podlehla 0:1 - na ME se soupeři dosud utkali pouze ve skupině v roce 1992 (0:0) - vítěz se v nedělním finále v Londýně utká s Itálií, nebo se Španělskem - Anglie ve skupině Eura porazila Chorvatsko 1:0, remizovala se Skotskem 0:0 a zdolalo Česko 1:0, v osmifinále vyhrála nad Německem 2:0 a ve čtvrtfinále nad Ukrajinou 4:0 - Dánsko na turnaji prohrálo 0:1 s Finskem a 1:2 s Belgií, na závěr skupiny porazilo Rusko 4:1, v osmifinále zvítězilo nad Walesem 4:0 a ve čtvrtfinále nad Českem 2:1 - Anglie ještě nikdy nepostoupila do finále Eura, na velkém turnaji naposledy hrála finále na zlatém MS 1966, na minulém světovém šampionátu vypadla v semifinále s Chorvatskem - Dánsko je v semifinále poprvé od roku 1992, kdy ME senzačně vyhrálo - Anglie na Euru neinkasovala ani v jednom z pěti duelů, celkem drží čisté konto v 7 utkáních po sobě (662 minut), což je národní rekord - Anglie na ME nastoupí v 5. z 6 zápasů ve Wembley, pouze čtvrtfinále hrála v Římě - Dánsko na turnaji absolvovalo všechny 3 utkání skupiny v Kodani, osmifinále odehrálo v Amsterodamu a čtvrtfinále v Baku - Anglie neprohrála v posledních 11 zápasech (z toho 10 výher) a během této série inkasovala jediný gól - Angličané Chilwell, James a Mount s Dánem Christensenem hrají v Chelsea, klubovými spoluhráči jsou i Kane s Höjbjergem (Tottenham), Bellingham a Delaney společně působí v Dortmundu - díky navýšení kapacity může do Wembley přijít zhruba 60.000 diváků