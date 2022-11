Dánové jdou k předčasným volbám, mohly by vést ke vzniku centristické vlády

Kodaň - Dánové si dnes zvolí nový parlament. Podle průzkumů se pravděpodobně nepodaří získat většinu ve 179členném Folketingu ani levici, ani pravici. Předčasné volby by tak podle pozorovatelů mohly urovnat cestu ke vzniku širší koalice soustředěné kolem politického středu. Volební místnosti se uzavřou ve 20:00 SEČ.

Dnešní hlasování může proměnit dánskou politickou scénu, protože do parlamentu by se mohly dostat nové strany. Jednu z nich vede bývalý premiér a někdejší šéf liberální strany Venstre Lars Lökke Rasmussen. Tentokrát však jde do voleb jako lídr nové strany Umírněných. Při utváření příští vlády by mohl sehrát klíčovou roli.

Dosavadní dánská premiérka Mette Frederiksenová, která stojí v čele sociálnědemokratického menšinového kabinetu, v říjnu ohlásila předčasné volby pod tlakem jedné ze stran podporujících vládu, Radikální liberální strany. Kabinet čelil kritice mimo jiné kvůli kontroverznímu rozhodnutí z roku 2020 vybít všech až 17 milionů norků chovaných v severské zemi na kožešinu kvůli obavám z nové mutace koronaviru. To se ale zpětně ukázalo jako nezákonné.

Čtyřiačtyřicetiletá Frederiksenová už při oznamování předčasných voleb, které se konají sedm měsíců před koncem jejího čtyřletého mandátu, prohlásila, že si přeje "širokou vládu se stranami z obou křídel politického středu".