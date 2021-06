Dánové budou na ME bojovat i za spoluhráče Eriksena, Belgičané mohou postoupit

Kodaň - Fotbalisté Dánska budou ve čtvrtečním druhém utkání skupiny B na mistrovství Evropy proti Belgii bojovat i za spoluhráče Christiana Eriksena, který byl v sobotním duelu s Finskem po zástavě srdce oživován a zůstává v nemocnici. Seveřané se pokusí v Kodani odčinit úvodní porážku 0:1 a zvýšit šance na účast ve vyřazovací fázi. Belgický spolufavorit turnaje může po sobotním vítězství 3:0 nad Ruskem stvrdit postup.

Eriksen ve 43. minutě náhle bezvládně padl k zemi a lékaři mu s použitím defibrilátoru zachránili život. Stav devětadvacetiletého záložníka Interu Milán se neustále zlepšuje, několikrát se spojil se spoluhráči, ale nadále zůstává v nemocnici.

Dánové doufají, že po traumatickém zážitku a nepovedené dohrávce zápasu s Finskem budou schopni podat proti Belgii lepší výkon. S "Rudými ďábly" vloni na podzim prohráli oba duely v Lize národů a pokaždé o dvě branky.

"Musíme se připravit na emotivní cestu na stadion Parken, bude to zvláštní atmosféra. Eriksen je srdce, pulz a rytmus našeho týmu. Má neuvěřitelné schopnosti vnímat čas, prostor a rytmus fotbalového zápasu, ale ve čtvrtek tam s námi nebude," řekl dánský trenér Kasper Hjulmand.

"Máme spoustu dalších a zkušených hráčů, kteří také umí najít rytmus utkání. Jsem si jist, že se dáme dohromady tak, že to bude pro Belgii obtížné," dodal Hjulmand, jehož svěřencům po Eriksenově kolapsu pomáhal i psycholog.

Belgičané proti Rusku potvrdili vysoká očekávání a protáhli sérii bez porážky na 10 utkání. "Rudí ďáblové", kteří v březnu remizovali ve světové kvalifikaci s českým týmem v Praze 1:1, si v případě vítězství mohou s předstihem zajistit postup ze skupiny.

Po Eriksenově kolapsu se ale hosté na utkání příliš netěší. "Není příjemné proti nim teď muset hrát, ale ani pro Dány to nebude zábava. Může to zápas ovlivnit dvěma způsoby - může jim to dodat extra sílu, ale také nemusí. My se musíme dívat na sebe a přistoupit k zápasu co nejprofesionálněji. To je vše, co můžeme udělat," řekl belgický obránce Toby Alderweireld.

"Je neuvěřitelné, jak Dánové tuto situaci zvládli. Je to učebnicový příklad a mají za to moji věčnou úctu. Ale pokusíme se vyhrát. Dánové budou velmi obtížným soupeřem, hrajeme venku, takže fanoušci budou stoprocentně stát za nimi. Musíme být ve špičkové formě, abychom bodovali," dodal Alderweireld, bývalý Eriksenův spoluhráč z anglického Tottenhamu.

Zápas začne ve čtvrtek v Kodani v 18:00.

Statistické údaje před čtvrtečními zápasy mistrovství Evropy ve fotbale: Skupina B: Dánsko - Belgie Výkop: čtvrtek 17. června, 18:00 (Kodaň). Rozhodčí: Kuipers - Van Roekel, Zeinstra - Van Boekel (video, všichni Niz.). Umístění v žebříčku FIFA: 10. - 1. Bilance celková: 15 6-3-6 25:27. Bilance na ME: 1 1-0-0 3:2. Předpokládané sestavy: Dánsko: Schmeichel - Wass, Kjaer, Christensen, Mähle - Höjbjerg, Delaney - Poulsen, Jensen, Braithwaite - Dolberg. Belgie: Courtois - Alderweireld, Boyata, Vermaelen - Meunier, Dendoncker, Tielemans, T. Hazard - Mertens, Lukaku, Carrasco. Absence: Eriksen (rekonvalescence) - Castagne (zranění), Witsel, De Bruyne, Vertonghen (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci z aktuální nominace: Eriksen (36) - Lukaku (62). Nejlepší střelci na turnaji: nikdo - Lukaku (2). Zajímavosti: - oba týmy mají vyrovnanou vzájemnou bilanci (6 výher a porážek, 3 remízy) - Dánsko nevyhrálo poslední 3 vzájemné zápasy - mužstva se utkala vloni na podzim v Lize národů a Belgie oba zápasy vyhrála o 2 góly - oba týmy na sebe narazily na ME 1984, kde Dánsko zvítězilo 3:2 - Dánsko vstoupilo do Eura porážkou 0:1 s Finskem, Belgie na úvod zvítězila 3:0 nad Ruskem - Dánsko v sobotním úvodním utkání utrpělo první porážku po 5 zápasech - Dánsko na Euru prohrálo 3x za sebou a 4 z posledních 5 zápasů - Belgie 10x za sebou neprohrála a podlehla v jediném z posledních 24 zápasů - Belgie na Euru vyhrála 4 z posledních 5 utkání - Mertens (Belgie) si může připsat 100. start za reprezentaci - Dánsku bude chybět záložník Eriksen, který proti Finsku prodělal zástavu srdce, musel být oživován a navzdory zlepšujícímu se stavu zůstává v nemocnici