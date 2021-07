Dánové budou hrát v Baku pro Eriksena, trenér slibuje vynikající zápas

Baku - Podle trenéra Kaspera Hjulmanda budou hrát dánští fotbalisté v sobotním čtvrtfinále mistrovství Evropy v Baku proti českému týmu i za záložníka Christiana Eriksena, který po srdečním kolapsu z úvodního utkání proti Finsku už nemůže ve zbytku turnaje nastoupit. Kouč Seveřanů je přesvědčen, že oba týmy předvedou vynikající zápas a potvrdí, že právem prošly mezi posledních osm mužstev šampionátu.

"Budeme hrát pro Christiana Eriksena, on je stále srdcem týmu. Právě on nás inspiruje k tomu, abychom hráli beze strachu a předváděli výkony, které podáváme," řekl při on-line tiskové konferenci v Baku Hjulmand.

Eriksen v první půli utkání s Finskem náhle zkolaboval a lékaři mu s použitím defibrilátoru zachránili život. Devětadvacetiletý záložník Interu Milán poté během Eura podstoupil operaci, při níž dostal přístroj na hlídaní srdečního rytmu.

Až na Eriksena, který se zotavuje, by Dánům podle Hjulmanda v zápase s Čechy neměl nikdo scházet. "Lékařský tým potvrdil, že všichni jsou fit. Hráči jsou připraveni, všichni chtějí hrát. Uvidíme, co bude po tréninku a zítra, hlavně co se týče Yussufa Poulsena," připomněl Hjulmand ofenzivního hráče, který chyběl při vítězném osmifinále proti Walesu (4:0).

Oba sobotní soupeři jsou překvapením turnaje. "Oba týmy jsou velmi soudržné a ukazují, o čem fotbal je. Že je to týmový sport. Oba jsou to skvěle trénované týmy. Češi hrají podobně intenzivně a s podobným duchem jako my. Tím jsou známí," uvedl Hjulmand, který už v minulých dnech vyzdvihl hlavně útočníka Patrika Schicka, jenž dal čtyři z pěti českých gólů na Euru.

"Čeká nás skvělý zápas mezi dvěma týmy, které si oba zaslouží být tam, kde jsou. Zítra vám ukážeme skvělý a intenzivní zápas, máte se na co těšit. Bude to velmi vyrovnané," dodal devětačtyřicetiletý bývalý trenér Mohuče.

Zápas se hraje až v dalekém Baku. "To samozřejmě nemá se sportem nic moc společného. Ale my jsme na cestování zvyklí," poznamenal Hjulmand. V sobotu bude v ázerbájdžánské metropoli až 35 stupňů. "Bude to mít určitě vliv. Znamená to, že musíme dbát na hydrataci. Češi i my hrajeme velmi intenzivně, takže budeme muset v některých fázích občas zvolnit. Důležitých bude i pět střídání, která máte k dispozici. Můžeme tím tým trochu občerstvit," přemítal Hjulmand.

Dánové budou usilovat o třetí postup do semifinále Eura v historii a první od vítězného šampionátu v roce 1992. "V době úspěchů v letech 1984 a 1992 jsem byl velmi mladý. Tohle je úplně jiný turnaj. Tehdy se hrály tři zápasy a už jste byli v semifinále. Teď je mnohem víc zápasů, které musíte odehrát," řekl.

"Ale já se do historie nedívám. Soustředím se na to, co je tady a teď. Na zápas a na podporu lidí, kterou vnímáme. Dostáváme spousty zpráv, vidíme vlajky ve městech. To je skvělé," dodal Hjulmand.