Danilov: Ukrajina je připravena na protiofenzivu, začít může kdykoliv

Kyjev - Ukrajina je připravena zahájit protiofenzivu proti ruským silám, které po loňské invazi obsadily východ země. V rozhovoru to stanici BBC řekl tajemník ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov. Protiofenziva může začít kdykoliv, Ukrajina má podle něj teď "historickou příležitost" a nesmí udělat chybu.

"Může začít zítra, pozítří nebo za týden," řekl ohledně protiútoku Danilov. "Bylo by podivné, kdybychom oznamovali data, kdy má začít ta nebo jiná událost. Takhle se to nedělá... Naše země má před sebou velmi odpovědný úkol. A my chápeme, že nemáme právo udělat chybu," dodal.

Tajemník bezpečnostní rady mluvil také o situaci v Bachmutu, o který svádějí ukrajinské a ruské jednotky tvrdé boje už několik měsíců. "Bachmut patří naší zemi, je to naše území a my ho musíme bránit. Kdybychom začali opouštět každou obec, tak bychom mohli skončit na západní hranici, přesně jak chtěl (ruský prezident Vladimir) Putin od prvních dnů války," uvedl. "Máme pod kontrolou pouze malou část města, to připouštíme. Ale je třeba si připomínat, jak velkou roli Bachmut v této válce hraje," doplnil.

Ukrajinská vojenská rozvědka v pátek varovala, že Rusové před blížící se ukrajinskou protiofenzivou připravují provokační akci v Záporožské jaderné elektrárně, kde údajně chtějí simulovat jadernou havárii. Podle rozvědky se chystají informovat o úniku radioaktivních látek, a vynutit si tak vyšetřování, což by pak mohlo ruským silám poskytnout důležitý čas na přeskupení jednotek.