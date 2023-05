Daniela Kolářová ve svém prvním hudebním klipu připomene film Kulový blesk

Praha - Herečka Daniela Kolářová poprvé ve své kariéře účinkuje v hudebním videoklipu. Přijala pozvání skupiny Radosta, která se v písni Máňa hlásí k odkazu komedie Kulový blesk. Kolářová si ve filmu zahrála Knotkovou, manželku hlavního představitele, kterého ztvárnil Josef Abrhám. Videoklip Máňa je druhým singlem kapely Radosta z připravovaného alba Dvanáctisměna, které vyjde na konci května. Plzeňská kapela se v originální kombinaci rockové hudby a kultovních hlášek věnuje každou skladbou jedné z postav z filmu scenáristů Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka a režisérů Smoljaka a Zdeňka Podskalského. ČTK o tom za vydavatelství Indies Scope informoval Přemysl Štěpánek.

Vedle Kolářové a členů skupiny Radosta se na videu Máňa podílel také režisér a kameraman hudebních klipů Ondřej Urbanec společně s Karlem Vaňkem z Manavideo a Jiřím Hofreitrem z Nadačního fondu Muži proti rakovině. Kolářová se v rámci podpory Hospice Svatého Lazara v Plzni vzdala nároku na honorář.

"Nechtěli jsme udělat jen velkolepý klip, který by zviditelnil kapelu a stál příšerně peněz. Připadalo nám to jako zbytečné mrhání penězi. Tématem skladby Máňa je čas každého z nás, a tak nám i vzhledem k vlastním zkušenostem připadalo logické natočit klip a zároveň podpořit hospicovou péči, která je u nás bohužel trvale podfinancována," uvedl frontman a zakladatel kapely Radosta Jan. J. Šimon.

Také další písně z chystaného alba budou vypovídat o postavách, které se v Kulovém blesku stěhují. Napovídají o tom už jejich názvy Operní mistr Bílek, Jechová, Inspektor Drahota se ženou nebo Inženýr Severín.Podobné spojení českého filmu s autorskou hudbou nemá podle tvůrců na tuzemské scéně obdoby.

"Do poslední chvíle jsme nevěděli, zda získáme souhlas autorů filmu," podotkl zpěvák a kytarista J.J.Šimon. "Jednání se táhlo víc než půl roku. Národní filmový archiv nám oznámil, že nikdo nikdy v takovém rozsahu český film do hudby nepoužil. O to bylo těžší to vyjednat a získat důvěru autorů a jejich potomků," dodal.

Šestasedmdesátiletá Kolářová v závěru letošního ročníku festivalu Karlovy Vary převezme Cenu prezidenta filmového festivalu Křišťálový globus. Při příležitosti jejího ocenění festival uvede právě legendární komedii Kulový blesk. Československá komedie z roku 1978 vypráví o dvanáctinásobné směně bytů, kterou její organizátor, advokát Radosta v podání Rudolfa Hrušínského, právem nazval Akce kulový blesk.