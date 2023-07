Daňhel končí ve funkci olomouckého vrchního žalobce, otěže přejímá Bartoš

Olomouc - Olomoucký vrchní žalobce Radim Daňhel, který podal na začátku června rezignaci, dnes končí ve funkci. Od úterka jeho místo převezme dosavadní náměstek Radek Bartoš. Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Olomouci povede do jmenování nového vrchního žalobce. Adepta na uvolněnou pozici vybere nejvyšší žalobce Igor Stříž na základě výběrového řízení, zájemci se mohou hlásit do 21. srpna. Bartoš dnes ČTK řekl, že se dosud nerozhodl, zda se do výběrového řízení přihlásí. Změny po dobu vedení úřadu nechystá.

"Z důvodu neobsazení funkce vrchního státního zástupce jako náměstek vrchního státního zástupce povedu Vrchní státní zastupitelství v Olomouci od 1. srpna. 2023. Jde o zákonem stanovené zastupování, a proto po jeho dobu nezamýšlím provádět žádné koncepční nebo personální změny. V tuto chvíli nejsem rozhodnut, zda se budu hlásit do výběrového řízení na pozici vrchního státního zástupce," uvedl Bartoš.

Daňhel se dnes na VSZ loučí s kolegy, od úterka nastoupí na svou žádost jako státní zástupce na Okresním státním zastupitelství v Kroměříži. "Z úřadu odcházím s tím, že jsem získal celou řadu zcela nových a neocenitelných poznatků a zkušeností, což vnímám velmi pozitivně," uvedl minulý týden pro ČTK Daňhel. "Na druhou stranu se již těším na práci na základním stupni státního zastupitelství i na více volného času, který přeložením na pracoviště nacházejícím se blíže mému bydlišti získám a který hodlám trávit zejména se svou rodinou," dodal vrchní žalobce, který tuto funkci vykonával od poloviny loňského července.

Nového olomouckého vrchního žalobce navrhne nejvyšší státní zástupce Igor Stříž na základě výběrového řízení, které vypsal v polovině července. Podle zákona o státním zastupitelství kandidáta na obsazení funkce vedoucího státního zástupce navrhuje nejvyšší státní zástupce a jmenuje ministr spravedlnosti. Podle Deníku N je favoritem Radim Dragoun, který do konce srpna povede Generální inspekci bezpečnostních sborů. Přihlášku do výběrového řízení zvažují i někteří olomoučtí žalobci.