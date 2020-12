Daně: Zemanův vstup do jednání strany hodnotí dle svých postojů

Praha - Prezidentovo oznámení záměru vetovat návrh daňového balíčku přijali politici podle toho, jak se na jeho formování podíleli. ODS doufá v dohodu v Senátu, Piráta Mikuláše Ferjenčíka mrzí, že prezident kritizuje jeho pozměňovací návrh, lidovci upozorňují na přínosy daňové slevy na poplatníka. Exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) označil daňový balíček za nekompetentní nesmysl. Přesto by podle něj neměl prezident Miloš Zeman debatu o daních ovlivňovat.

Balíček obsahuje občanskými demokraty prosazované zrušení superhrubé mzdy. Předseda ODS Petr Fiala v reakci na avizované prezidentské veto ve Sněmovně uvedl, že součástí kompromisu, na kterém ODS pracuje před projednáváním zákona v Senátu, má být nižší nárůst slevy na poplatníka, než obsahuje návrh schválený ve Sněmovně. "Vedeme intenzivní jednání, abychom dosáhli dobrého výsledku," uvedl Fiala ve Sněmovně. Součástí dohody mají podle něj být i kompenzace dopadů pro obce a kraje. V souvislosti s blížícím se projednáváním státního rozpočtu také zopakoval, že ODS opětovně navrhne úspory na straně státu.

"Prezident správně dospěl k tomu, ze daňový balíček v současné podobě není rozumný. Jen mě mrzí, že se prezident ve své kritice soustředí na slevu na poplatníka, která má oproti návrhu pana Babiše méně než poloviční rozpočtové dopady a její přínos se spravedlivěji rozděluje mezi všechny pracující," napsal Ferjenčík ČTK.

Kalousek označil daňový balíček za nekompetentní nesmysl. "Práce Senátu může tu hrůzu zmírnit, zcela napravit nejde. Přes to přese všechno jsme u tématu, které prezident republiky ovlivňovat nemá. Zejména vadí-li mu fakt, že jemu osobně nebylo vyhověno v ještě větší blbosti," komentoval Zemanův plán.

Předseda lidovců Marian Jurečka na twitteru poznamenal, že prezident asi zapomněl na to, komu nejvíc pomáhá zvýšení slevy na poplatníka. "Toto zvýšení slevy má největší smysl pro středně a nízko příjmové skupiny občanů ČR, zejména pracující rodiče, v kombinaci s odstropováním daňového bonusu na děti přinese výraznou podporu," uvedl.

Daňový balíček obsahuje mimo jiné zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazeb z příjmu 15 a 23 procent. Zeman po dnešním jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) avizoval své veto, důvodem je pozměňovací návrh v balíčku, který zvyšuje daňovou slevu na poplatníka. Podle Zemana výrazně narušuje rozpočtovou stabilitu. Zeman je také nespokojen s tím, že navzdory dohodě balíček neobsahuje zrušení superhrubé mzdy a zavedení nových sazeb daně z příjmu pouze na dva roky. "My jsme rádi, že tam ty dva roky nejsou," glosoval Fiala vyjádření Hradu.

Sněmovna schválila v novele podle pozměňovacího návrhu Pirátů také zvýšení daňové slevy na poplatníka na 34.125 korun. To by znamenalo příští rok propad příjmů veřejných rozpočtů zhruba o 130 miliard korun. Následně premiér Andrej Babiš (ANO) navrhl senátorům, aby při projednávání balíčku slevu na poplatníka zrušili. Zároveň navrhl nově kompenzovat výpadky příjmů obcí a krajů 20 miliardami korun ročně, a to po dobu dvou let. Příslib, že změny by měly platit jen dva roky, Babiš při jednání se senátory minulý týden označil podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) za politický slib prezidentovi, který nelze do zákona zařadit. Návrh explicitně omezení na dva roky neobsahuje. Senát by měl o daňovém balíčku jednat 10. prosince.