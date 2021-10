Dan Brown bude v Praze předčítat ze své knihy za doprovodu ČNSO

Praha - Americký spisovatel Dan Brown, autor světového bestselleru Šifra mistra Leonarda, bude 21. října v pražském Obecním domě předčítat ze své knihy Wild Symphony (Divoká symfonie). Vystoupení bude součástí uvedení jeho stejnojmenné hudební skladby v podání Českého národního symfonického orchestru (ČNSO). O českou verzi textu se postará herečka Markéta Děrgelová. Dirigentem bude Kryštof Marek, informoval na svých stránkách orchestr ČNSO.

"Hudební a obrazové dobrodružství nejen pro děti. Autor hudby předčítá úryvky ze své stejnojmenné knihy za doprovodu orchestru. Zážitek bude umocněn obrazovou projekcí bohatých ilustrací knihy," uvedl ČNSO.

Brown, který představí svůj skladatelský debut, seznámí publikum s příběhy Maestra Myšáka a jeho zvířecími přáteli. Kniha nabízí zvláštní formát založený na ilustrované obrázkové publikaci kombinované s možností poslechu na základě získané aplikace cestou QR kódu. Vybraná zvířátka jsou vedle vyobrazení představována také hudební vizí autora, realizované orchestrem vždy bezprostředně po přečtení textu. Udělat z knihy koncert byl Brownův nápad.

"Tahle myšlenka mě napadla, když jsem byl o dost mladší. Je to tak třicet let. Máma byla hudebnice, pianistka a já také hrál odmala na piano, klasickou hudbu jsem miloval. Chtěl jsem proto udělat něco z klasické hudby pro děti. Vyrostl jsem na Péťovi a vlkovi (skladba Sergeje Prokofjeva), na zvířatech. Zkusil jsem napsat něco podobného, co by si děti užily," sdělil v rozhovoru pro Právo.

Brownovy romány vycházejí v přibližně šedesáti jazycích po celém světě a už jich prodal přes 200 milionů výtisků. V roce 2005 byl Brown magazínem Time jmenován jedním ze 100 nejvlivnějších lidí na světě. Při své návštěvě Prahy v roce 2014 převzal cenu knihkupectví Palác knih Luxor za nejprodávanější knihu desetiletí, kterou se stala Šifra mistra Leonarda s více než 100.000 prodanými výtisky. Kvůli knize Browna kritizovali akademici a církevní odborníci, že pozadí příběhu vydával za pravdivé. Podle knihy natočil Ron Howard v roce 2006 film s Tomem Hanksem, Audrey Tautouovou, Jeanem Renem či Ianem McKellenem. Snímek vynesl na tržbách přes 750 milionů dolarů (15,1 miliardy korun).

ČNSO založil v roce 1993 trumpetista Jan Hasenöhrl spolu s dirigentem Zdeňkem Košlerem. Během čtvrtstoletí se ČNSO zařadil k vyhledávaným orchestrům v Evropě. Renomé si získal zejména pro všestranné schopnosti v širokém spektru žánrů, ať už jde o hudbu klasickou, filmovou, jazzovou nebo muzikálovou. Kvality českých symfoniků vyzdvihl i skladatel Ennio Morricone, který s tělesem absolvoval několik evropských turné a v jeho hostivařském studiu nahrál soundtrack k filmu Osm hrozných, za který získal Zlatý glóbus, britskou cenu BAFTA a amerického Oscara.