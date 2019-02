Nyon (Švýcarsko) - Fotbalisté Slavie se v osmifinále Evropské ligy utkají s pětinásobným vítězem soutěže Sevillou, za kterou chytá český reprezentační brankář Tomáš Vaclík. Rozhodl o tom dnešní los v Nyonu z rukou bývalého gólmana Sevilly Andrése Palopa.

První utkání je na programu 7. března ve Španělsku, odveta v Praze se bude hrát o týden později. Osmifinále nabídne i další atraktivní český souboj. Brankář Petr Čech se s Arsenalem představí proti svému bývalému klubu Rennes, za který chytá Tomáš Koubek.

"Jsme rádi, že jsme se vyhnuli některým týmům, které jsme si nepřáli. Řeknu upřímně, že osobně jsem si nepřál Salcburk, protože jsme s nimi byli na kempu a viděl jsem je každý den a je to skvělý tým a bylo by to strašně složité. Myslím si, že je to taková průměrná spokojenost," řekl trenér Slavie Jindřich Trpišovský, který si hodně přál konfrontaci s anglickým fotbalem nebo Interem Milán.

Sevilla, která je s pěti tituly nejúspěšnějším klubem Evropské ligy, už se v této sezoně utkala v předkole s jiným českým týmem Olomoucí a oba zápasy vyhrála (1:0 a 3:0). V roce 2013 dvakrát remizovala 1:1 s Libercem. Se Slavií si zahrála v roce 2007 v Lize mistrů a zvítězila 4:2 a 3:0. Celkem španělské celky neprohrály posledních 12 zápasů s českými týmy, naposledy Atlético Madrid podlehlo v roce 2012 Plzni.

Sevilla patří k hlavním favoritům na celkové vítězství. Evropskou ligu ovládla v posledních třech ročnících, do kterých zasáhla. Naposledy v roce 2016 ve finále porazila Liverpool. Loni vypadla ve čtvrtfinále Ligy mistrů. Z posledních 39 zápasů v Evropské lize prohrála jen čtyři. Naposledy ve 2. kole vyřadila Lazio Řím po výhrách 1:0 a 2:0. V této sezoně prohrála jen v Krasnodaru a v Lutychu. Doma vyhrála v EL posledních 21 duelů.

"Ať si ale nikdo nemyslí, že budeme mít na růžích ustláno, protože Slavia je tým s velkým potenciálem. Všichni soupeři jsou v této fázi soutěže těžcí, protože si postup zasloužili. Možná Slavia nemá takové jméno, ale třeba ve skupinové fázi za sebou nechala Bordeaux," řekl trenér Sevilly Pablo Machín. "Půjdeme si pro postup, ale musíme být opatrní. V české lize jsou všechny týmy nepříjemné, o čemž jsme se přesvědčili v případě Olomouce. A Slavia tu ligu vede," dodal.

Také Trpišovský očekává, že si španělský soupeř dá na Slavii pozor. "Podcenění asi žádné nebude po tom, co je honila Olomouc. Mají zkušenost s českým fotbalem. Je tam Tomáš Vaclík, kterého náš trenér gólmanů trénoval, já jsem ho také zažil. Ten určitě upozorní, že máme dobré hráče, protože je s nimi v nároďáku. Myslím si, že tady v té šestnáctce už nikdo nikoho nepodcení," uvedl kouč Slavie.

K hlavním postavám čtvrtého týmu španělské ligy kromě brankáře Vaclíka patří argentinský záložník Éver Banega, bývalý španělský reprezentant Jesús Navas, Pablo Sarabia, portugalský střelec André Silva nebo francouzský útočník Wissam Ben Yedder.

"Potkám se s Banegou, se kterým jsem hrál ve finále na mistrovství světa hráčů do 20 let v roce 2007. Vím, že nás čeká kvalitní mančaft, který to dokonce vyhrál třikrát za sebou, takže nic jednoduchého to nebude," řekl Ondřej Kúdela.

Pražané prošli na evropské scéně do osmifinále poprvé od roku 2003, kdy v Poháru UEFA vypadli s Besiktasem Istanbul. Maximem slávistů v pohárech je semifinále v Poháru UEFA v sezoně 1995/96.

Los potěšil brankáře Čecha, který se ve své poslední sezoně může vrátit do Rennes, kde v letech 2002 až 2004 strávil dvě sezony před přestupem do Anglie a odchytal 78 soutěžních zápasů. Pokud dostane šanci v brance Arsenalu, bude čelit jinému českému gólmanovi Koubkovi. Arsenal postoupil z pěti z posledních šesti pohárových soubojů s francouzskými týmy.

Dinamo Záhřeb, které vyřadilo Plzeň a jako jediné ještě může ohrozit 13. místo českých týmů v žebříčku UEFA podle koeficientu, se utká s Benficou Lisabon. Dojde také na dva španělsko-ruské duely. Krasnodar se utká s Valencií a Petrohrad s Villarrealem.

Zajímavostí je, že každý z osm týmů, které začnou osmifinále na domácím hřišti, v minulosti soutěž vyhrál. Arsenal a Dinamo Záhřeb ještě v době, kdy se jmenovala Veletržní pohár.

Ohlasy na los osmifinále Evropské ligy Sevilla - Slavia:

Los osmifinále fotbalové Evropské ligy

(7. a 14. března):

FC Sevilla (Vaclík) - Slavia Praha, Arsenal (Čech) - Rennes (Koubek), Chelsea - Dynamo Kyjev, Frankfurt - Inter Milán, Dinamo Záhřeb - Benfica Lisabon, Neapol - Salcburk, Valencie - Krasnodar, Petrohrad - Villarreal.