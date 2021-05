Dalším soupeřem českých hokejistů v přípravě na MS bude Slovensko

Praha - Poslední dva přípravné zápasy Euro Hockey Challenge před turnajovou generálkou na mistrovství světa v podobě Českých her má před sebou ve čtvrtek a v pátek hokejová reprezentace. Svěřenci kouče Filipa Pešána, který již počítá s nasazením hráčů z řad extraligových finalistů Třince a Liberce, je odehrají oba v domácím prostředí, na ledě O2 areny v Praze změří síly se Slovenskem. Úvodní buly čtvrtečního zápasu padne v 17:10, páteční duel začne ve 20 hodin.

Ve čtvrtek bude v brance Roman Will, záda mu bude krýt Jan Růžička. Petr Kváča si musí na reprezentační debut ještě počkat. "Zatím jsme se o tom nebavili, jak to bude dál, ale myslím, že šanci dostane. Jestli to bude v pátek nebo pak v těch dalších utkáních Českých her, to je hlavně na (trenérovi brankářů) Zdeňkovi Orctovi," řekl dnes v on-line rozhovoru s novináři asistent trenéra Martin Straka.

Nejbližší duel vynechá co do počtu zápasů i naopak nejzkušenější člen současného kádru - útočník Tomáš Zohorna, který odstoupil z prvního ze dvou utkání s Německem. "Ten naražený bok sice ještě není úplně stoprocentní, ale měl by být v pořádku. Nechali jsme ho odpočinout, aby byl úplně fit," vysvětlil Straka.

"Navíc už nějaké zápasy hrál a chceme vyzkoušet jiné kluky, co se nově připojili, ať jsou to Špaček, Stránský, Lenc... Chceme, aby taky hráli nějaké zápasy. A doufáme, že to pro tým přinese i nějaké góly, protože všichni měli skvělou sezonu a mají zdravé sebevědomí, tak by to mohli ukázat. Dostanou i hodně času na přesilovce, tak snad se jim bude dařit," věřil Straka.

Otazník je u možného startu útočníka Jiřího Sekáče, který se vydal na cestu z Ruska autem. "Nejvíc je s ním v kontaktu Filip (Pešán), každopádně Jirka jede autem, takže těžko říct, kde se zrovna pohybuje," hlásil s úsměvem Straka. "Myslím, že to na čtvrtek asi nestihne," dodal.

Co čekají trenéři od prověrky se Slováky? "Viděl jsem část jejich utkání s Němcema a Slováci výborně bruslili, byli silní na kotouči, takže nás čeká zase těžké utkání a musíme být lepší než v tom dvojzápase s Německem," prohlásil Straka.

"Neudrželi jsme se na puku a zdálo se nám, že jsme nebyli svěží, neměli jsme nohy, jak kdyby byli kluci trošku zatavení. Nebyl tam ten tlak, jak bychom si asi představovali v utkání s Německem, abychom dominovali a byli lepší. Hlavně v útočném pásmu mi to chybělo. I takové zápasy ale jsou. Věřím, že tentokrát lepší budeme a ukážeme, co umíme. Doufám, že to zvládneme lépe a vyhrajeme," řekl Straka.

S blížícím se šampionátem v Rize se trenérům schází po kapsách čím dál více poznámek. "Každý den je těch papírku hodně," pousmál se Straka. "Ta situace se pořád nějak vyvíjí. Víme, kdo by měl asi tak zhruba dorazit, těch jmen máme napsáno hodně, ale ještě se to může ze dne na den změnit. Uvidíme, jak se to bude celé vyvíjet. Doufáme že se nikomu nic nestane, všichni budou zdraví a pak se udělá nějaká finální sestava," podotkl Straka.

Podobně jako v předchozích kláních s Rakušany i Němci půjde v pátek do boje obměněná sestava. "Sestavu obměníme, ale uvidíme po tom čtvrtku, jak na tom jednotliví hráči budou. Kluci se ale určitě všichni protočí. Vždy se domlouváme po tom prvním utkání," nastínil Straka.

Se Slováky se utkali čeští hokejisté naposledy před dvěma lety, kdy v přípravě na MS, které pořádalo právě Slovensko, vyhráli 3:1 a 2:0.

Předpokládaná sestava ČR: Will (J. Růžička) - Vitásek, Šustr, D. Musil, Mozík, Mašín, Jordán, Ščotka - H. Zohorna, Červený, Blümel - Tomášek, R. Hanzl, Radil - A. Musil, O. Najman, P. Kousal - Lenc, M. Špaček, M. Stránský.