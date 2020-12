Dalších pět týmů může dnes postoupit do osmifinále Ligy mistrů

Praha - K šesti již jistým osmifinalistům fotbalové Ligy mistrů dnes může přibýt dalších pět mužstev. Postupu mezi 16 nejlepších celků jsou blízko Liverpool, Real Madrid, Mönchengladbach, Atlético Madrid a Porto. Jarní fázi soutěže již mají zaručenou úřadující vítěz Bayern Mnichov, Manchester City, Chelsea, Sevilla, Barcelona a Juventus Turín.

Liverpoolu stačí k postupu remíza s Ajaxem bez ohledu na výsledek souběžně hraného duelu Bergama s posledním Midtjyllandem. "Už jsme v podobné situaci byli předtím. Tři body by byly skvělé. Čeká nás důležité utkání proti těžkému soupeři, tak k tomu přistoupíme," řekl na tiskové konferenci liverpoolský trenér Jürgen Klopp.

Real Madrid půjde dál, pokud zvítězí na hřišti Šachtaru Doněck. Ukrajinský celek první vzájemný duel ve španělské metropoli překvapivě vyhrál 3:2, přestože měl kádr zdecimovaný koronavirem. "Bílý balet" v sobotním ligovém utkání doma nečekaně prohrál s Alavésem 1:2.

"Musíme zapomenout na Alavés, jít dál a soustředit se na Šachtar. To, co řeknu hráčům, zůstane mezi námi. Za všechno jsem zodpovědný a je na mně, abych s hráči našel řešení. Na to se zaměříme. Podíváme se na věci, které se nám povedly, navážeme na ně a budeme důslednější v tom, co děláme," citoval klubový web kouče Realu Zinédina Zidana.

O bod lépe než španělské mužstvo je na tom Mönchengladbach. Borussii proti Interu stačí k jistotě postupu i remíza, pokud Šachtar nezvítězí nad Realem. Naopak poslednímu finalistovi Evropské ligy Interu hrozí, že už ve třetí sezoně po sobě skončí v základní skupině soutěže.

"Zápasy v Lize mistrů jsou pro nás zlatým hřebem, což je patrné na našich výkonech na mezinárodní scéně. Máme šanci postoupit mezi 16 nejlepších, na to se soustředíme," uvedl pro klubový web záložník Mönchengladbachu Florian Neuhaus.

Atlético, které ve španělské lize v této sezoně jako jediné v devíti utkáních neprohrálo, přivítá jistého vítěze skupiny Bayern. Bavorský gigant vyhrál všechny čtyři duely ve skupině, Atlético doma zdolal 4:0. "Rojiblancos" půjdou dál, pokud nad německým celkem zvítězí a Lokomotiv Moskva nezdolá Salcburk.

"Čeká nás velmi náročný zápas. Budeme do toho muset dát všechno, abychom získali tři body," řekl pro klubový web křídelní útočník madridského celku Thomas Lemar.

Portu s dosud stoprocentním Manchesterem City stačí k postupu uhrát remízu. Dál půjde i v případě, že Olympiakos Pireus nezvítězí v Marseille.

"Pošleme na hřiště hráče, kteří podle nás budou pro utkání nejlepší. Jdeme zápas od zápasu a v budoucnu to tak bude pořád. Není čas na odpočinek. Kvůli nabitému programu je těžké neustále podávat výborné výkony," prohlásil pro web Porta kouč Sérgio Conceicao.