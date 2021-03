Dalších osm lidí přišlo o život při protestech v Barmě

Rangún - Nejméně osm lidí bylo od pátečního večera zabito a mnoho dalších utrpělo zranění při protestech v Barmě, kde policie v několika městech opět použila proti demonstrantům ostrou munici. Informovala o tom dnes agentura DPA.

Tři oběti jsou hlášeny z největšího barmského města Rangúnu, kde se protestující v posledních dnech shromažďují v ulicích ve večerních hodinách navzdory nočnímu zákazu vycházení platnému od 20:00. Podle zpravodajské stanice Demokratický hlas Barmy (DVB) policie v pátek ve městě střílela mimo jiné na dav, který před policejní stanicí požadoval propuštění dříve zatčených osob.

Další tři lidé zahynuli dnes v druhém největším barmském městě Mandalaj a dva ve městě Pye. Dnešní protesty byly svolány na připomínku smrti barmského studenta usmrceného v roce 1988 v areálu technické univerzity v Rangúnu při vzpouře proti tehdejší vojenské vládě. Jeho úmrtí podnítilo rozsáhlé protesty, které armáda krvavě potlačila. O život přišlo odhadem 3000 lidí.

Protestní hnutí z roku 1988 vyneslo ke slávě političku Do Aun Schan Su Ťij, která byla téměř dvacet let držena v domácím vězení a za svůj boj za demokracii získala Nobelovu cenu za mír. V roce 2015 se její Národní liga pro demokracii po vyhraných volbách postavila do čela země a loni v listopadu vítězství obhájila. Armáda ale výsledky s poukazem na podvody odmítla a letos 1. února vládu vůdkyně Su Ťij svrhla.

Protesty proti vojenskému puči trvají v Barmě již několik týdnů a zásahy policie jsou podle pozorovatelů stále násilnější. Při potlačování protestů zemřelo podle údajů Asociace pro pomoc politickým vězňům (AAPP) již přes 70 lidí a více než 2000 osob bylo zadrženo.