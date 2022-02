Další země zavřou vzdušný prostor pro letadla Ruska kvůli útoku na Ukrajinu

Helsinky/Kyjev - Kvůli ruské invazi na Ukrajinu oznámily další evropské země, že uzavřou svůj vzdušný prostor pro ruská letadla. Nově tak učiní Německo, Finsko, Švédsko, Dánsko, Irsko či Belgie. O celounijním zákazu pro ruská letadla budou nejspíš dnes večer jednat i ministři zahraničí EU, kteří mají hovořit o dalších možných sankcích vůči Rusku.

Finské uzavření vzdušného prostoru pro ruská letadla oznámil v noci na dnešek na twitteru ministr dopravy Timo Harakka. Rusko pravděpodobně zareaguje stejným krokem, jako to udělalo v případě dalších evropských zemí.

"Pokud Rusko zavře svůj vzdušný prostor pro finská letadla, bude to mít výrazný dopad na lety (společnosti) Finnair a prakticky to zastaví naši dopravu do Asie," sdělila dnes agentuře Reuters mluvčí společnosti Finnair. Oblétání ruského vzdušného prostoru by podle ní lety tak prodloužilo, že by to nebylo finančně únosné.

V sobotu oznámily uzavření nebe pro ruská letadla Litva, Lotyšsko a Slovinsko. Stejný krok má v plánu Estonsko a také Německo. Německý ministr dopravy Volker Wissing dal v sobotu úřadům pokyn, aby se na zákaz letů ruských strojů připravily. Dnes agentura DPA s odvoláním na ministerstvo dopravy napsala, že uzavírka začne v 15:00 SEČ a potrvá tři měsíce.

Vzdušný prostor pro ruská letadla už tento týden nechalo uzavřít také Polsko, Česko, Bulharsko či Rumunsko. Už ve čtvrtek, v den zahájení ruského útoku na Ukrajinu, zakázala Británie s okamžitou platností přistávat strojům ruského Aeroflotu na svém území. Posléze britský ministr dopravy Grant Shapps oznámil, že zákaz se týká i ruských soukromých letounů.

Agentura Reuters dnes s odvoláním na své zdroje z Bruselu napsala, že unijní ministři budou zřejmě dnes večer při jednání o zpřísnění sankcí vůči Rusku hovořit také o celounijním zákazu vstupu ruských letadel do vzdušného prostoru EU. Šéfové diplomacií EU jednají virtuálně od 18:00 hodin a mimořádně se k nim připojí také ministři zahraničí velkých světových ekonomik skupiny G7, tedy navíc činitelé z USA, Kanady a Japonska.