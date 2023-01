Další země EU budou po cestujících z Číny požadovat testy na covid

Brusel - Rakousko, Belgie a Švédsko se dnes spolu s Německem staly dalšími zeměmi Evropské unie, které po cestujících z Číny požadují povinné testy na covid-19. Oznámily to tamní úřady. Vyhověly tak nezávaznému doporučení, na němž se s ohledem na rychlé šíření této nemoci v dosud izolované asijské zemi ve středu shodl celý evropský blok. Varianty koronaviru, které se v současné době šíří v Číně, jsou i podle informací na webu Státního zdravotního ústavu (SZÚ) i v Evropě, takže imunitu jejích obyvatel neohrožují.

Peking se po vlně demonstrací proti mnohdy drastickým covidovým opatřením rozhodl uvolnit od neděle cestovní omezení. Mimo jiné kvůli obavám ze šíření možných mutací viru se unijní státy shodly na společném postupu, který je však pouze dobrovolný. Podle přijatého doporučení by měli pasažéři leteckých společností na linkách z Číny do unijních zemí mít před nástupem do letadla u sebe negativní test na covid-19, který nebude starší než 48 hodin.

"Tvrdě jsme na to tlačili, protože situace vyžaduje společný evropský přístup," řekl dnes médiím belgický ministr zdravotnictví Frank Vandenbroucke, podle něhož bude země požadovat negativní testy na všech přímých leteckých linkách z Číny. Belgie je také první zemí EU, která už začala analyzovat odpadní vody z toalet v letadlech, což je další z přijatých doporučení. Ta zahrnují i namátkové testování cestujících po příletu a používání respirátorů za letu.

Podle agentury APA dnes oznámilo zavedení povinných předodletových testů také rakouské ministerstvo zdravotnictví. Podrobnosti se úřad teprve chystá zveřejnit.

Švédský ministr sociálních věcí Jakob Forssmed dnes podle médií uvedl, že země bude vyžadovat testy od soboty po dobu tří týdnů a poté vyhodnotí situaci. Povinnost se nemá týkat švédských občanů.

Již dříve povinné testování pro přílety z Číny zavedly Francie, Itálie a Španělsko.

SZÚ: Varianty koronaviru z Číny jsou i v Evropě, naši imunitu neohrožují

"SARS-CoV-2 detekovaný ve vzorcích odebraných osobám cestujícím z Číny by měl být sekvenován, aby se určil typ varianty, a sekvenční data by měla být sdílena s mezinárodním společenstvím, aby bylo možné detekovat vznik nových mutací," uvedl SZÚ.

Lidé, kteří do Číny cestují, by si podle něj měly být vědomi toho, že riziko nákazy v zemi je v příštích několika měsících velmi vysoké. Doporučené je proto kompletní očkování s posilující dávkou nové bivalentní vakcíny.

Podle zprávy Evropského centra pro kontrolu nemocí (ECDC) dosáhl počet případů covidu-19 na území pevninské Číny maxima 2. prosince loňského roku. V posledních třech týdnech klesl, pravděpodobně ale také kvůli nižšímu počtu prováděných testů. Po prosincovém uvolnění země přestala počty nakažených zveřejňovat.

"Stále nejsou k dispozici spolehlivé údaje o případech onemocnění covid-19, hospitalizacích, úmrtích, jakož i o kapacitě a obsazenosti jednotek intenzivní péče v Číně. V nadcházejících týdnech je očekáván nárůst počtu případů SARS-CoV-2 a zvýšený tlak na zdravotnické služby v Číně kvůli nízké imunitě obyvatelstva a uvolnění nefarmaceutických intervencí," uvedl SZÚ.

Zástupci států Evropské unie ve středu doporučili, aby pasažéři leteckých společností měli na linkách z Číny do zemí EU před nástupem do letadla negativní test na covid-19 ne starší než 48 hodin. Řada světových zemí, včetně USA, Británie či Francie, již dříve oznámila, že bude test na koronavirus od cestujících z Číny vyžadovat. Dnes se k těmto zemím připojilo Švédsko, které je od ledna předsednickou zemí EU. Společný postup EU, na který se odvolává české ministerstvo zdravotnictví, ale zatím testy nezahrnuje.