Další zajištění testů pro školy by měla vyjasnit ve čtvrtek vláda

Praha - Další postup pro zajištění povinného testování na covid-19 ve školách by se měl vyjasnit na čtvrtečním jednání vlády. Na dnešním jednání sněmovního školského výboru to řekla náměstkyně ministerstva školství Pavla Katzová. Úřad podle ní v tuto chvíli nechce, aby si školy začaly testy pořizovat samy. Připravuje řešení, jak do budoucna podpořit víc používání PCR testů.

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) v pondělí oznámila zrušení tendru na 5,6 milionu antigenních testů do škol. Ani jeden ze čtyř zájemců nesplnil zadávací podmínky. Správa nyní ve skladech nemá pro školy žádné další zásoby antigenních testů na covid-19. Novou zakázku zatím nevypsala. Školy mají zásoby testů zhruba do konce příštího týdne. Hejtmani odmítli to, aby stát nechal nákup testů na nich jako zřizovatelích. Asociace ředitelů základních škol dnes v tiskové zprávě uvedla, že důrazně nesouhlasí s možností, že by povinnost obstarat testy mohla připadnout na školy.

„Věřím, že na zítřejším jednání vlády, které na dnešní podnět Ústředního krizového štábu se bude situaci také věnovat, bude stát schopen říct, jaký bude další postup,“ uvedla dnes Katzová na dotazy poslanců. Členové školského výboru chtěli vědět, kdy se školy dozvědí, zda si testy skutečně budou muset pořizovat samy. „V tuto chvíli v žádném případě ministerstvo školství nenabádá k tomu, aby školy začaly nějakým způsobem samostatně nakupovat testy,“ řekla náměstkyně.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v pondělí po zrušení tendru na testy do škol řekl, že není jisté, zda se je podaří do škol dodat včas. Zmínil, že pandemický zákon umožňuje, aby si testy nakoupili i zřizovatelé či školy samostatně a ministerstvo jim následně posílilo rozpočty jednorázovým normativem. Zároveň to označil za příležitost urychlit využívání PCR testů. Vláda podle něj udělá vše pro to, aby kvůli komplikacím s testy nebylo nutné omezovat výuku.

Podle Katzové se v současnosti připravuje řešení, jak do budoucna víc podpořit PCR testování alespoň v částech republiky, kde jsou k tomu laboratorní a personální kapacity. Ministerstvo by podle ní chtělo, aby na neinvazivní PCR testování mohly školy v budoucnu dostávat i peníze od státu. Záležet ale bude na rozhodnutí vlády, dodala.

Dosud stát pro školy zajišťoval neinvazivní antigenní testy na povinné testování žáků a učitelů dvakrát týdně. Školy se mohly rozhodnout používat i jiné antigenní testy než od státu, nebo přejít na PCR testování jednou týdně, na které jim ale stát nepřispíval. Antigenní testy jsou levnější a jejich výsledek je na místě do 15 minut, podle odborníků jsou ale méně přesné. PCR testy jsou spolehlivější, ale také dražší. Na jejich výsledek se čeká většinou do druhého dne, protože se vyhodnocuje v laboratoři.