Další vakcína proti koronaviru vykazuje nadějné rané výsledky

Washington - Americká biotechnologická společnost Inovio oznámila, že její experimentální vakcína proti koronaviru vykazuje nadějné předběžné výsledky. Jedná se o závěry z první fáze testů na lidech, které se v USA zúčastnilo 40 osob. Podle agentury AFP začala první fáze testů už u 23 látek vyvíjených po celém světě.

Firma Inovio nyní v tiskovém prohlášení uvedla, že její vakcína spustila u 94 procent testovaných osob kýženou imunitní reakci. Očkovací látka s označením INO-4800 v sobě obsahuje kód DNA, který má v těle naočkované osoby spustit reakci speciálně namířenou proti viru SARS-CoV-2.

Látka se aplikuje jehlou pod kůži a následně se musí aktivovat zařízením připomínajícím kartáček na zuby, které na zlomek vteřiny vyvine elektrický impuls, jež umožní injektované DNA proniknout očkovanému do těla a zahájit práci.

Projekt společnosti Inovio financuje americké ministerstvo obrany a nezisková organizace CEPI. Firma také oznámila, že její látku zařadila americká vláda do svého projektu s názvem Warp Speed (volně přeloženo nadsvětelná rychlost), jehož cílem je do ledna příštího roku vyrobit stovky milionů dávek účinné vakcíny.

Řada expertů tvrdí, že je vyvinutí vakcíny proti koronaviru jedinou šancí, jak v silně zasažených místech zásadně zmírnit pandemii nemoci covid-19 a navrátit život do normálních kolejí. Spojené státy jsou přitom v absolutních číslech zemí s největším počtem nakažených i zemřelých v souvislosti s covidem-19.

USA se nyní navíc potýkají s novým nárůstem denního počtu nakažených a hospitalizovaných lidí, který přišel po několika týdnech uvolňování přísných restrikcí. Řada měst a států tak nyní ochranná opatření znovu zavádí a nakazuje povinné nošení roušek.

Podle předchozího sdělení amerických úřadů by již v létě měly vstoupit tři experimentální vakcíny do poslední, třetí, fáze testů. Tato část klinických zkoušek je však časově a finančně nejnáročnější, účinnost látky se pozoruje na několika desítkách tisíc lidí na mnoha místech po celých USA. Výsledky tohoto rozhodujícího testu by měly být známy za šest až osm měsíců.