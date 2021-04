Další uvolnění ve sportu má nastat 26. dubna, minimálně budou menší rozestupy

Praha - Další zmírnění podmínek pro amatérský sport by mělo nastat 26. dubna. Minimálně se předepsané rozestupy mezi dvojicemi sníží z deseti na šest metrů. Žádný další konkrétní závěr dnešní schůzka vrcholných představitelů sportu s ministrem zdravotnictví Petrem Arenbergerem a dalšími zástupci jeho úřadu nepřinesla. Jednat se bude i příští týden a na základě epidemiologické situace se rozhodne, v jaké podobě by mohl sport po další fázi rozvolnění fungovat.

Po peripetiích ze závěru minulého týdne může od pondělka 12. dubna sportovat na jednom sportovišti šest dvojic s minimálně desetimetrovými rozestupy. To bude platit i celý příští týden, ačkoliv Česká unie sportu a Sdružení sportovních svazů ČR požadovaly, aby se povolený počet lidí venku zvýšil už od pondělí 19. dubna na dvacet a s rozestupy odpovídajícími jedné osobě na 15 metrů čtverečných.

Alespoň mírná změna nastane až o týden později. "V rámci platného opatření zkrátíme vzdálenost mezi skupinami na šest metrů a definujeme sportoviště. Vše bude platit od 26. dubna," uvedl na twitteru ministr Petr Arenberger. Předseda ČUS Miroslav Jansta jeho přístup ocenil. "Sice to vypadá jako kosmetické, ale už teď ministr projevil vůli, že deset metrů je nepraktických, když to řeknu slušně. Aniž by dostal svolení od odborníků, tak řekl jasně, že do dalšího vydání opatření ministerstva bude rozhodně zkrácení této délky," řekl novinářům.

Jednání se zúčastnil i vedoucí odborné protiepidemiologické skupiny MeSES Petr Smejkal, na jehož odpor při snaze o rychlejší uvolňování sportovci narážejí. "Jeho skupina chce chránit občany, nechce ještě nic povolit. Upřednostňuje spuštění škol. Proto není výsledek takový, jaký jsme doufali," řekl Jansta. "Najít dohodu je složité. Oni ještě chrání své pozice a nechtějí za této situace preferovat sportovce proti školám, mateřským školám, kultuře a všemu," dodal předseda Sdružení sportovních svazů ČR Zdeněk Ertl. Nadále velké rozestupy považují epidemiologové za důležité, protože sportovci při pohybu intenzivněji dýchají a nemají roušky, takže by mohli koronavirus šířit na delší vzdálenost.

V připravovaných plánech ministerstva zdravotnictví byl amatérský sport na řadě až někdy v květnu, možná červnu, jak o tom ostatně v pátek na Frekvenci 1 hovořil i Smejkal. Sportovní funkcionáři oceňují, že s nimi ministerstvo pod Arenbergerovým vedením pravidelně jedná. Pokračovat se bude příští týden. "V týdnu budeme s ministrem jednat znovu. Do toho v úterý s jeho náměstkem (Martinem) Havrdou, hlavní hygieničkou (Pavlou) Svrčinovou a zástupcem MeSES detailně rozebereme Restart sportu, náš manuál, podle kterého by se pak mělo rozvolnění ve sportu řídit," uvedl pro ČTK předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička.

Cílem je postupné uvolňování podmínek tak, aby se alespoň tréninky mohly blížit normálu. "Pro sport budeme i nadále bojovat zejména o otevření vnitřních sportovišť a větší počet amatérů venku. Bude záležet na aktuální epidemiologické situaci," řekl Hnilička. U vnitřních sportovišť záleží na jejich charakteru, zejména možnosti větrání. Nejrizikovější jsou kontaktní sporty. Obzvlášť problematický je lední hokej, protože se koronavirus drží u chladných ploch.

Postup uvolňování veškerých opatření může ovlivnit soud. Provozovatelé vnitřních sportovišť, fitness center, bazénů a saun podali k Nejvyššímu správnímu soudu návrh na zrušení části opatření ministerstva zdravotnictví, které zakazuje jejich provoz. U téhož soudu leží rovněž návrh na zrušení omezení shromažďování na dva lidi uvnitř i venku, které podle některých právníků není na základě pandemického zákona přípustné.